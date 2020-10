Υγεία - Περιβάλλον

Τεστ σε νεογνό που γεννήθηκε από μητέρα με κορονοϊό

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο της περιφερειακής πόλης, οι γιατροί του οποίου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι γεννήθηκε από μητέρα που νοσεί από κορονοϊό στην Κρήτη προκαλώντας ικανοποίηση στις υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γέννα πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου ενώ το κοριτσάκι γεννήθηκε στη 1 το μεσημέρι.

«Στη 1 το μεσημέρι γεννήθηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι από τη μητέρα που νοσεί τις τελευταίες ημέρες με κορονοϊό», ανέφερε μιλώντας στο cretapost, η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη λέγοντας πως η μητέρα «είναι πολύ καλά στην υγεία της».

Στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να γίνουν τα απαραίτητα τεστ για κορονοϊό στο νεογνό, όπως άλλωστε ορίζει το πρωτόκολλο.

«Η μητέρα νοσεί εδώ και αρκετές ημέρες από κορονοϊό κι όπως γνωρίζουμε από άλλα περιστατικά αλλά και βάση επιστημονικών δεδομένων δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετάδοσης. Ωστόσο, βάση πρωτοκόλλου το νεογνό θα υποβληθεί τις επόμενες ώρες σε τεστ κορωνοϊού», επεσήμανε σχετικά η κ. Μπορμπουδάκη.

Πιθανή η διακομιδή του νεογνού στο ΠΑΓΝΗ

Οι υγειονομικοί φορείς εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφερθεί το κοριτσάκι στο ΠΑΓΝΗ.

«Είμαι σε συνεννόηση με τον καθηγητή κ. Γαλανάκη ο οποίος έχει οριστεί ως συντονιστή παιδιατρικών περιστατικών για την Κρήτη. Περιμένω να μ’ ενημερώσει για το αν θα χρειαστεί να διακομιστεί στη Μονάδα Νεογνών του ΠΑΓΝΗ ή αν θα παραμείνει στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Πιθανότατα να διακομιστεί αν και είναι καλά στην υγεία του», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μπορμπουδάκη.

Πηγή: cretapost.gr