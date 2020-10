Οικονομία

ΥΠΕΣ: τροπολογία για προσλήψεις, καθαρίστριες στα σχολεία, τροφεία και κυλικεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται για τα τροφεία σε παιδικούς σταθμούς και τα μισθώματα των κυλικείων στα σχολεία. Ποιες άλλες αλλαγές προβλέπονται. Διαβάστε όλη την τροπολογία.

Τροπολογία, με οκτώ άρθρα, που ρυθμίζουν θέματα των ΟΤΑ και δίνουν τη δυνατότητα στους Δήμους να προσλάβουν επιπλέον υπαλλήλους καθαρισμού, καθώς και να ρυθμίσουν τα μισθώματα στα κυλικεία των σχολείων που έχουν υποστεί ζημίες από την πανδημία, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Στο άρθρο 1 προβλέπεται ότι μέχρι τρεις Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) θα μπορούν να λειτουργούν, πλέον, σε κάθε Περιφέρεια. Με την τροπολογία τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως η απόφαση να έχει ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, σε κάθε ΦΟΔΣΑ να μετέχουν πέραν του ενός, Δήμοι όμοροι, να υπάρχει χώρος υγειονομικής ταφής εντός των διοικητικών ορίων που καλύπτουν οι Δήμοι που μετέχουν στον ΦΟΔΣΑ. Κάθε Δήμος θα μπορεί να μετέχει σε έναν ΦΟΔΣΑ.

Με το άρθρο 2, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ορίζεται ότι οι αποφάσεις για τον καθορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των αρμοδίων οργάνων ισχύουν έως την αντικατάσταση τους, ανεξάρτητα εάν είχε προβλεφθεί μικρότερη διάρκεια ισχύος. Με την παρ. 2 ρητώς εξαιρούνται από την καταβολή εξόδων παράστασης οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ν.π.δ.δ. των Δήμων οι αμειβόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.

Με το άρθρο 3 δίνεται η δυνατότητα, λόγω αυξημένων αναγκών καθαριότητας συνεπεία της εκδηλούμενης πανδημίας, ειδικά για το σχολικό έτος 2020 – 2021 οι Δήμοι να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, με τους όρους σύναψης που ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020, χωρίς της έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), σε αριθμό έως 20% των εγκεκριμένων θέσεων με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔΦ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 απόφαση έγκρισης, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης για την ταχύτητα των σχετικών διαδικασιών.

Με το άρθρο 4 παρατείνεται η μη επιβολή προστίμων από τα ληξιαρχεία της χώρας για εκπρόθεσμες δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων, λόγω της υπολειτουργίας των υπηρεσιών αυτών ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, δίνεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Εσωτερικών να παρατείνει την προθεσμία, εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται λόγοι που το επιβάλλουν.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 5 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις μετακινήσεις για τα αθλητικά σωματεία.

Με το άρθρο 6 συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών με, ήδη, υφιστάμενες αρμοδιότητες.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 7 επιχειρείται τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, ώστε να ενισχυθεί η αναγκαία συλλογικότητα και κατά τούτο ενεργοποιείται η τοπική κοινωνία για την επίτευξη του σκοπού των Αναπτυξιακών Οργανισμών, ήτοι της εφαρμογής αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Με το άρθρο 8 τροποποιείται το άρθρο 35 του σχεδίου νόμου και προστίθεται παράγραφος με την οποία προβλέπεται ότι ειδικά για τα μισθώματα εντός δημοσίων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατός ο καθορισμός έως 12 δόσεων για την καταβολή οφειλόμενων μισθωμάτων του σχολικού έτους 2019-2020, για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν προ της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας τους. Ομοίως, για το σχολικό έτος 2020 – 2021, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων έως 30%.

Τέλος, παρατείνεται έως 30.6.2021 η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού κρίνονται επιβεβλημένες λόγω των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων που έχουν επισυμβεί συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία επηρέασε και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και συνακόλουθα την επαγγελματική δραστηριότητα των επαγγελματιών στο χώρο των κυλικείων.

Την τροπολογία υπογράφουν οι Χρ. Σταϊκούρας, Άδωνις Γεωργιάδης, Μιχ. Χρυσοχοΐδης, Νίκη Κρεραμέως, Βασ. Κικίλιας, Κ. Χατζηδάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Γ. Πλακιωτάκης και Λ. Αυγενάκης.

Διαβάστε την τροπολογία: