Οικονομία

Θεοχάρης: στρατηγικό πλάνο για τον αγροτουρισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Τουρισμού για την κρίσιμη φετινή χρονιά και την ασφάλεια για όλους.

«Tο μεγάλο στοίχημα της φετινής χρονιάς ήταν το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού, διατηρώντας, παράλληλα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εγχώριου τουριστικού προϊόντος» υπογράμμισε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στο 3ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Αγροτεχνολογίας του AgriBusinessForum 2020.

Αναφερόμενος στη διασύνδεση αγροτικού και τουριστικού τομέα, τόνισε ότι «ο πρωτογενής τομέας παραγωγής άπτεται της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού με έμφαση στη βιωσιμότητα, στην ποιότητα και στην αυθεντικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Εμείς στο Υπουργείο Τουρισμού, με συνεχείς προσπάθειες, επικαιροποιούμε και εξελίσσουμε ένα πλαίσιο για τον τουρισμό ώστε να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα και εργαλεία στους αγρότες για να επωφεληθούν από τον αγροτουρισμό. Η αγροδιατροφή θα έχει σημαίνοντα ρόλο στην προβολή και στη διαφήμιση του ελληνικού τουρισμού στο προσεχές διάστημα» επεσήμανε ο κ. Θεοχάρης, συμπληρώνοντας ότι «η ανάπτυξη του αγροτουρισμού συμβάλλει καθοριστικά:

στην εξασφάλιση συμπληρωματικού εισοδήματος στις αγροτικές οικογένειες,

στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τη δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε επίπεδο παροχής φιλοξενίας ή παραγωγής και διάθεσης αγροτουριστικών προϊόντων

και εντέλει στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο».

«Σήμερα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, διαμορφώνονται πολιτικές που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του αγροτικού χώρου μέσω δράσεων που αναδεικνύουν το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον του αγροτικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια ώστε οι αγροτικές περιοχές να αξιοποιούνται ως βάση για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Έτσι, αναπτύσσεται ο αγροτουρισμός ως ιδιαίτερη μορφή τουρισμού, με υψηλή αξία» είπε ο κ. Θεοχάρης και συμπλήρωσε: «Μέσα από την ανάπτυξη και προβολή του αγροτουρισμού αναδεικνύεται ένα άλλο τουριστικό πρόσωπο της χώρας μας, πέρα και έξω από την εικόνα της Ελλάδας που προσφέρει κυρίως ήλιο και θάλασσα. Αναδεικνύεται η ελληνική φύση, η παράδοση και ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά και τα προϊόντα της γης μας. Και κατ’ επέκταση αναδεικνύεται και ο γαστρονομικός τουρισμός».





Προς αυτήν την κατεύθυνση το Υπουργείο Τουρισμού σύστησε Ομάδα Εργασίας για το Γαστρονομικό Τουρισμό, έργο της οποίας είναι η αναβάθμιση της γαστρονομίας που προσφέρει η Ελλάδα καθώς και η ενσωμάτωση της στον εθνικό σχεδιασμό τουριστικού μάρκετινγκ, ώστε μακροχρόνια να αποτελέσει η γαστρονομία έναν από τους τρεις πρώτους λόγους για τους οποίους οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, επιλέγουν τη χώρα μας ως τόπο διακοπών».





Για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός και συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καθοριστικός επίσης, είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, τόσο στην ενίσχυση της παραγωγής, όσο και στην ένταξη της τοπικής γαστρονομίας και των προϊόντων των προορισμών στην τουριστική καμπάνια» τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού.





Ο Υπουργός Τουρισμού κατέληξε λέγοντας πως «οι δράσεις που πραγματοποιούμε για την ενίσχυση του αγροτουρισμού είναι η υλοποίηση ενός στρατηγικού πλάνου για τον αγροτουρισμό που θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα από την Ομάδα Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού, η υλοποίηση έργων που έχουμε ήδη υποβάλει για την ενίσχυση της γαστρονομίας στο πλαίσιο και του Ταμείου Ανάκαμψης και ανάπτυξη ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα προωθηθεί και θα διαφημιστεί από εμάς και από τον ΕΟΤ ώστε η χώρα μας να μπει δυνατά στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη».