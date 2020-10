Κόσμος

Κορονοϊός – Τραμπ: το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση του, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Σον Κόνλεϊ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν εμφάνισε συμπτώματα της Covid-19 τις τελευταίες 24 ώρες, με ιατρική εξέταση που του έγινε και οι ζωτικές ενδείξεις του δείχνουν ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή, δήλωσε σήμερα ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Κόνλεϊ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κόνλεϊ, με την άδεια του Τραμπ, ο γιατρός αναφέρει ότι ο πρόεδρος δεν έχει εμφανίσει πυρετό για πάνω από τέσσερις ημέρες και δεν χρειάστηκε, ούτε έλαβε συμπληρωματικό οξυγόνο μετά την αρχική του νοσηλεία.

Ο Τραμπ εισήχθη σε νοσοκομείο την Παρασκευή μετά διάγνωσή του με την νόσο. Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.