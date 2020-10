Πολιτική

Δήμος Αθηναίων: “Λουκέτο” στα γραφεία του Κασιδιάρη

Σφραγίστηκαν οι χώροι της παράταξης της Χρυσής Αυγής. Απομάκρυνση των αιρετών από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ζήτησε ο Πατούλης.

Στο σφράγισμα των γραφείων της «Ελληνικής Αυγής για την Αθήνα» (της δημοτικής παράταξης της Χρυσής Αυγής) επικεφαλής της οποίας είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, προχώρησε ο δήμος Αθηναίων, με εντολή του δημάρχου, Κώστα Μπακογιάννη, μετά τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου για τη δίκη του νεοναζιστικού μορφώματος.

Τα γραφεία στεγάζονταν σε ακίνητο του δήμου στην οδό Μ. Κοτοπούλη.

Επίσης ανακλήθηκε η απόσπαση στα γραφεία της, τεσσάρων δημοτικών υπαλλήλων, ενώ εστάλη και εξώδικο με το οποίο ζητείται η άμεση εκκένωση του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμος Αθηναίων αποτάνθηκε ήδη και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για το τι μέλλει γενέσθαι με τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης της Χρυσής Αυγής.

Πατούλης: να φύγουν οι σύμβουλοι της Χρυσής Αυγής

Εν τω μεταξύ, δεκτή έγινε από το Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η πρόταση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη κατά την έναρξη της συνεδρίασης, να μην συνεχίσει σήμερα η διαδικασία εάν δεν αποχωρήσουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Ελληνικής Αυγής για την Αττική» για συμβολικούς και πολιτικούς λόγους.

«Ως Περιφερειακό Συμβούλιο της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας, έχουμε καθήκον να στείλουμε όλοι μαζί ενωμένοι ένα ηχηρό μήνυμα, πως σ΄ ένα δημοκρατικό και ευνομούμενο κράτος όπως η χώρα μας, δεν έχουν καμία θέση ο φασισμός και οι ναζιστικές αντιλήψεις», τόνισε ο κ. Πατούλης.

Ο Γ. Πατούλης χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική» για την Ελληνική Δικαιοσύνη, που με την απόφασή της «δικαιώνει όσους πίστεψαν ότι πρέπει να μπει τέλος στη δράση των 'ταγμάτων εφόδου' μιας εγκληματικής οργάνωσης». Σήμερα, υπογράμμισε, νίκησε η δημοκρατία και αποστομώθηκαν όσοι προσπάθησαν να κρύψουν φασιστικές νοοτροπίες και αντιλήψεις, «φορώντας πολιτικό μανδύα»