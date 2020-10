Οικονομία

Φον ντερ Λάιεν: Η Ελλάδα από τους μεγαλύτερους ωφελούμενους του Ταμείου Ανάκαμψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ». Το μήνυμά της μέσω βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση.

«Τώρα η ΕΕ έχει την ευκαιρία να ανακάμψει από την κρίση και να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ομιλία της από τις Βρυξέλλες, μέσω βίντεο, κατά την τελετή απονομής του πρώτου βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», που πραγματοποιήθηκε απόψε στο εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή για την Ένωσή μας», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν και στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας «Next Generation EU».

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η κ. Φον ντερ Λάιεν σημείωσε -μεταξύ άλλων- ότι η χώρα μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους ωφελούμενους του Ταμείου Ανάκαμψης. «Οι επιδοτήσεις του "Next Generation EU" αντιστοιχούν στο 8,7% του ΑΕΠ της Ελλάδας και πέραν αυτών υπάρχουν και τα δάνεια. Το "Next Generation EU" προσφέρει -όσο δύσκολη κι αν είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή- τεράστιες ευκαιρίες στην Ελλάδα ώστε να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων της και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στην πανδημία που οδήγησε τους Ευρωπαίους να ανακαλύψουν εκ νέου τις κοινές τους αξίες και τη συνειδητοποίηση του γεγονότος πως μόνο με ενότητα μπορεί να ξεπεραστεί η κρίση αυτή. «Ενώπιον της βαθύτερης κρίσης για την υγεία, οι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν εκ νέου την αξία αυτού που έχουμε κοινό. Και όσο θλιβερή κι αν είναι η κατάσταση, είναι επίσης και μια νέα ευκαιρία για την Ευρώπη. Μετατρέψαμε τη δυσπιστία και την ασυμφωνία μεταξύ των κρατών- μελών σε εμπιστοσύνη και ενότητα στην Ένωσή μας. Δείξαμε τι είναι δυνατόν, όταν έχουμε πίστη ο ένας στον άλλο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξέρετε πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η οικοδόμηση της ενότητας όταν διακυβεύονται τα συμφέροντα 27 χωρών και σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Ωστόσο, ενόψει της πανδημίας, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση μόνο εάν μείνουμε μαζί. Η αλληλεγγύη, η εμπιστοσύνη και η ενότητα πρέπει να χτιστούν και να ξαναχτιστούν ξανά και ξανά», υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη συνεισφορά του προγράμματος ανάκαμψης «Next Generation EU», λέγοντας ότι «είναι ένα πρόγραμμα πρωτοφανούς κλίμακας και εμβέλειας και μπορεί να γίνει το επόμενο μεγάλο ενοποιητικό έργο για την ένωσή μας» και να διαμορφώσει το μέλλον για τις επόμενες γενιές. «Όταν συγκεντρώνουμε τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά, πρέπει να επενδύσουμε αυτά τα χρήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις για τις επόμενες γενιές. Είναι το μέλλον της επόμενης γενιάς της Ευρώπης που διαμορφώνουμε σήμερα», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη σημασία του βραβείου που παρέλαβε απόψε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, εκπροσωπώντας την στην τελετή, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε πως το βραβείο αυτό αφορά τις αξίες που μας κάνουν Ευρωπαίους και πρόσθεσε: «Αφορά τις πεποιθήσεις και τις ενέργειες που ένωσαν την ήπειρό μας μετά από χιλιάδες χρόνια συγκρούσεων. Πρόκειται για τον κοινό πολιτισμό μας που δεν σταματά στα σύνορα».

Δεν παρέλειψε να κάνει ιδιαίτερη μνεία και στη Θεσσαλονίκη, «την πρωτεύουσα αυτών των κοινών ευρωπαϊκών αξιών» αλλά και σε μια συμβολική τοποθεσία, όπως χαρακτήρισε τη Ροτόντα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Θεσσαλονίκη είναι μια περίληψη της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρώπης, μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, μια πύλη προς την Ασία, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών».

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, στο οποίο απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», σημείωσε πως λειτούργησε ως μια «τέλεια γέφυρα» μεταξύ των νέων σε όλη την Ευρώπη. «Εκατομμύρια νέοι ανακάλυψαν τι είχαν κοινό με άλλες εθνικότητες και τι τους έκανε ξεχωριστούς. Για πρώτη φορά ένιωσαν ότι ανήκουν σε μια μεγάλη κοινότητα που εκτείνεται πέρα από τα εθνικά σύνορα των χωρών τους. Σήμερα, η γενιά του Erasmus βρίσκεται παντού γύρω μας», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα, όπως και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου «ο οποίος δεν θα ξεχάσει ποτέ το δικό του Erasmus στη Θεσσαλονίκη» αλλά και την εμπειρία που είχαν μέσω του προγράμματος τα δικά της παιδιά και πολλοί άλλοι νέοι ανά την Ευρώπη για τους οποίους, όπως τόνισε, «το Erasmus είναι τόσο σημαντικό όσο και η ενιαία αγορά, το ενιαίο νόμισμα και τα ανοιχτά σύνορα».

«Το Erasmus είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενοποιητικά επιτεύγματα στην ιστορία της Ένωσής μας», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στην αύξηση κατά 55% στον προϋπολογισμό του προγράμματος αλλά και στην επέκταση του σκοπού του, ώστε να επωφελούνται περισσότεροι νέοι είτε πηγαίνουν στο σχολείο, είτε στο πανεπιστήμιο ή συμμετέχουν σε κάποια άλλη εκπαιδευτική διαδικασία. «Δεν ξέρω αν το πρόγραμμα "Next Generation EU" μπορεί να αλλάξει την Ευρώπη τόσο βαθιά όσο το πρόγραμμα Erasmus. Αλλά ξέρω ότι για άλλη μια φορά η Ευρώπη επέλεξε να κυριαρχήσει και να διαμορφώσει το μέλλον της μαζί. Ζήτω η Ευρώπη», σημείωσε -μεταξύ άλλων- η κ. Φον ντερ Λάιεν.