Δίκη Χρυσής Αυγής: Τα ελαφρυντικά που ζητούν οι κατηγορούμενοι

Τι ζήτησε ο συνήγορος του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ποια ελαφρυντικά αιτήθηκε ο Λαγός. Τι είπαν οι δικηγόροι των Κασιδιάρη, Ζαρούλια και Ζησιμόπουλου.

Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης για τα ελαφρυντικά των κατηγορουμένων και το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίασή του για την Πέμπτη στις 12.30 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση την Πέμπτη θα ξεκινήσει με την αγόρευση της εισαγγελέως Αδαμαντίας Οικονόμου επί των ελαφρυντικών. Θα ακολουθήσει δευτερολογία των συνηγόρων υπεράσπισης και αφού αποσυρθεί το δικαστήριο θα ανακοινώσει στη συνέχεια την απόφαση σε ποιους και ποια ελαφρυντικά θα αναγνωριστούν. Αντίστοιχη διαδικασία, με πρόταση εισαγγελέως, αγορεύσεις και απόφαση δικαστηρίου, θα ακολουθήσει και για τις ποινές που θα επιβάλλει το δικαστήριο. Πιθανολογείται ότι αύριο το δικαστήριο θα αποφασίσει και για το κρίσιμο θέμα των αναστολών, δηλαδή ποιοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στη φυλακή εάν δεν δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση θα διαταχθεί η προσαγωγή στο δικαστήριο των κατηγορουμένων.

«Προσπαθώ να εικάσω τι διηύθυνε ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Αρχηγός ενός κόμματος που έγινε εν αγνοία του ένα αδίκημα» είπε ο συνήγορος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής αιτούμενος τρία ελαφρυντικά για τον εντολέα του. Ο συνήγορος ζήτησε τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου, της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.

«Αρχηγός πολιτικού κόμματος που εξελέγη με συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση και έργο , ξαφνικά να βρίσκεται κατηγορούμενος και να προσπαθώ να εικάσω τί διηύθυνε» ανέφερε ο συνήγορος και τόνισε πως ο ένοχος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης έχει τηρήσει όλες τις νόμιμες προδιαγραφές, έχει νόμιμο κόμμα και σήμα «και ξαφνικά πρέπει να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για γεγονότα που σας δείξαμε ότι τα αγνοούσε. Προσπαθώ να αντιληφθώ πώς διηύθυνε και τί διηύθυνε..».

Είπε επίσης πως «αν είναι να κάνουμε ιδεολογικό δικαστήριο και δεν το πήρα χαμπάρι, τότε φταίω εγώ. Αλλά επειδή ξέρω πού βρίσκομαι, δεν μπορείτε να μου λέτε ότι έχει διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, επειδή ήταν γενικός γραμματέας ενός νόμιμου πολιτικού κόμματος».

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο Νικ. Μιχαλολιάκος «δεν έχει καμία καταδίκη και έχει παράξει έργο και ας μην είναι αρεστός». Όπως τόνισε ο συνήγορος «εν αγνοία του Νίκου Μιχαλολιάκου τελέστηκε ένα αδίκημα, λοιδορήθηκε και προφυλακίστηκε. Έκανε τα πάντα και είχε μια διαδρομή χωρίς να του αποδώσει κανείς τίποτα».

Αναφέρθηκε επίσης στην απήχηση που είχε στον πολιτικό κόσμο η δίκη ενόψει της απόφασης, λέγοντας πως «δεν είναι συμπεριφορά κοινωνίας να φέρονται έτσι σε έναν κατηγορούμενο. Δεν είναι λογικό, παραμονή της απόφασης να κυκλοφορούν δηλώσεις που στόχευαν όχι το Μιχαλολιάκο αλλά αλλού. Δεν αποσκοπούσαν στους κατηγορουμένους. Δεν έκανε το παραμικρό ο κύριος Μιχαλολιάκος, δεν είχε δώσει δείγμα γραφής. Για ποιό λόγο γίνανε; Επειδή είπαν για τους ηττημένους του '45, για αυτές τις αστειότητες;» κατέληξε.



Τρία ελαφρυντικά αιτήθηκε ο Λαγός





Τρία ελαφρυντικά αιτήθηκε και ο ευρωβουλευτής Ιω. Λαγός, ένοχος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Η υπεράσπισή του ζήτησε να αναγνωριστούν στον ευρωβουλευτή τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου, της καλής διαγωγής μετά την πράξη και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης. Σύμφωνα με τον συνήγορό του " ο Γιάννης Λαγός μέχρι σήμερα προάγει τα συμφέροντα της Ελλάδος, με πολιτικά μέσα μέσω της ευρωβουλής".

Τι ζήτησαν Κασιδιάρης, Ζαρούλια και Ζησιμόπουλος

Ο Ηλίας Κασιδιάρης «λοιδορήθηκε και προπηλακίστηκε όσο κανένας» είπε η υπεράσπιση του ενόχου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης βουλευτή αιτούμενη τρία ελαφρυντικά. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του πρώην βουλευτή, το δικαστήριο πρέπει να αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας, καθώς και το ελαφρυντικό της μη τήρησης του εύλογου χρόνου της δίκης αφού «σαφέστατα υπέστη βλάβη εξαιτίας αυτής της δίκης η οποία σερνόταν πεντέμισι χρόνια, με ευθύνη όχι του δικαστηρίου αλλά της Πολιτείας, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να επανεκλεγεί».

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του κ. Κασιδιάρη «η απόφαση είναι προδήλως εσφαλμένη» και ασφαλώς «θα καταθέσουμε έφεση». Οι συνήγοροι ανέφεραν επίσης πως ο εντολέας τους υπέστη σκόπιμα έναν «ορυμαγδό αρνητικής δημοσιότητας».

Η Ελένη Ζαρούλια αιτήθηκε την αναγνώριση των ελαφρυντικών του σύννομου βίου, της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης. Κατά την υπεράσπισή της, η πρώην βουλευτής αν δεν ήταν σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, δεν θα κρίνοταν ένοχη για «τη μια ομιλία από την οποία κρίθηκε ένοχη». Ο συνήγορός της τόνισε επίσης καταλήγοντας ότι «είναι αυτονόητο για ένα μέλος του κοινοβουλίου με τέτοιο αξίωμα να του αναγνωριστεί ο σύννομος βίος».

Ο Πολύβιος Ζησιμόπουλος αιτήθηκε την αναγνώριση των ελαφρυντικών του σύννομου βίου και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.

Ίδια ελαφρυντικά με τους συγκατηγορούμενούς τους ζήτησαν Μίχος και Μπαρμπαρούσης

Ίδια ελαφρυντικά με τους συγκατηγορούμενους ζήτησαν από το δικαστήριο και οι πρώην βουλευτές Νίκος Μίχος και Κώστας Μπαρμπαρούσης. Η υπεράσπιση του Νίκου Μίχου επικαλούμενη την διαφωνία του με την Χρυσή Αυγή μετά την δολοφονία Φύσσα, ζήτησε να του αναγνωριστεί πλην του σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και του μη εύλογου χρόνου της δίκης και αυτό της έμπρακτης μετάνοιας: "Από το 2013 βρίσκεται σε πλήρη διαφωνία με τη Χρυσή Αυγή. Δεν παραποίησε την πραγματικότητα με ανδρισμό σε σχέση με τα τεκταινόμενα. Καταδίκασε την πολιτική βία. Απέτισε φόρο τιμής στον Παύλο Φύσσα..."

Ανέφερε επίσης η υπεράσπιση ότι ο Νικ. Μίχος αγαπά τα ζώα και παντρεύτηκε δύο φορές την ίδια γυναίκα. Ο συνήγορος του Κώστα Μπαρμπαρούση αιτήθηκε τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου, της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης αλλά και των μη ταπεινών αιτίων. Ανέφερε μάλιστα πως η διαφορετική εκτίμηση της Εισαγγελέως και του δικαστηρίου "δημιουργεί την προσδοκία ότι η κατ' έφεση δίκη, που θα έχει διαλυθεί το κόμμα, θα γίνει σε άλλες συνθήκες". Τόνισε επίσης πως ο εντολέας του δεν συμμετείχε σε καμία λήψη αποφάσεων.

«Ειλικρινής μεταμέλεια» το ελαφρυντικό που ζητά ο Ρουπακιάς

Ειλικρινή μεταμέλεια επικαλέστηκε η υπεράσπιση του Γιώργου Ρουπακιά μεταξύ άλλων ελαφρυντικών, που ζητά να του αναγνωρίσει το δικαστήριο. Η υπεράσπιση του αυτουργού της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, ζήτησε να του αναγνωρίσει το δικαστήριο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου μέχρι και την τέλεση της πράξης, αλλά και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

«Ο Γ. Ρουπακιάς, λέει, έκλεισα δυο σπίτια, ένα του Παύλου Φύσσα και ένα το δικό μου», είπε ο δικηγόρος του και συμπλήρωσε πως ο εντολέας του «επί 4,5 χρόνια βρίσκεται κλεισμένος σε ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. χωρίς να έχει πολλές φορές ούτε τη δυνατότητα να μεταβεί σε γιατρό».

Ισχυρίστηκε δε, πως ο εντολέας του «δαιμονοποιήθηκε» από τα ΜΜΕ και εμφανίστηκε ως αμετανόητος όταν είπε πως πρόκειται για «μια απλή ανθρωποκτονία», εννοώντας πως δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο.

Ακόμη, από τον κατηγορούμενο Γ. Πατέλη ζητήθηκε το ελαφρυντικό της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, ενώ πολλοί ήταν οι συνήγοροι που άφησαν ξεκάθαρες αιχμές για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας των εντολέων τους και προειδοποίησαν για προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε πριν από λίγο 20λεπτη διακοπή. Η δίκη θα συνεχιστεί μετά τη διακοπή, με τη συνέχιση των αγορεύσεων των συνηγόρων επί των ελαφρυντικών, οπότε και θα τοποθετηθούν οι εντολείς των πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής.