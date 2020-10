Αθλητικά

Φιλική... ήττα στην Αυστρία για την “πειραματική” Εθνική

"Φρένο" στα θετικά αποτελέσματα της "γαλανόλευκης" ομάδας έβαλε η Αυστρία.

Η Εθνική παρέμενε αήττητη για πέντε αγώνες, χρονικά για περίπου ένα χρόνο, καθώς η τελευταία ομάδα που είχε καταφέρει να τη λυγίσει ήταν η Ιταλία στο «Ολίμπικο» της Ρώμης (0-2), στις 12 Οκτωβρίου 2019. Η καλή πορεία της και τα θετικά αποτελέσματα, όμως, τελείωσαν απόψε, καθώς η «γαλανόλευκη» ομάδα, με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της, ηττήθηκε με 1-2 στο Κλάγκενφουρτ απέναντι στην Αυστρία, παρότι είχε προηγηθεί με ωραιότατο γκολ του Φορτούνη στο 63ο λεπτό.

Η ανασταλτική ανεπάρκεια από το 0-1 και ύστερα, όμως, επέτρεψε στους γηπεδούχους να σκοράρουν δις (77΄ Γκρίμπιτς, 80΄ Μπαουμγκάρντνερ) σε ένα τρίλεπτο, να «γυρίσουν» το παιχνίδι και να σημάνουν «καμπανάκι» ενόψει των εντός έδρας αναμετρήσεων που έπονται στο πλαίσιο του Nations League, με Μολδαβία (11/10) και Κόσοβο (14/10).

Με πολλές αλλαγές στο σχήμα που θεωρείται ως κορμός και τους Διούδη, Κυριακόπουλο να κάνουν ντεμπούτο στην Εθνική ομάδα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να παίξει το ποδόσφαιρο κυριαρχίας που έχει συνηθίσει επί εποχής Φαν΄τ Σιπ. Η ελληνική ομάδα ήταν οργανωμένη αμυντικά, περίμενε τον αντίπαλο αλλά το πρέσινγκ των γηπεδούχων τη δυσκόλεψε, ειδικά στο πρώτο εικοσάλεπτο, όταν οι διεθνείς έκαναν συχνά το λάθος.

Προϊόντος του χρόνου, πάντως, η κυκλοφορία της μπάλας βελτιώθηκε, αλλά χωρίς καθαρό επιθετικό (ο Φούντας έπαιζε κυρίως περιφερειακά) και πατήματα στην περιοχή των Αυστριακών, η Εθνική ουδόλως απείλησε την εστία του Πέρβαν στο πρώτο ημίχρονο.

Μπουχαλάκης και Μάνταλος μπροστά από τον Κουρμπέλη έκαναν καλή δουλειά έχοντας «σφραγίσει» τον άξονα και κατά συνέπεια την απειλή από εκεί, αλλά η διστακτικότητα του Φορτούνη να πάρει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες κατέστησε ανενεργή την επίθεση, παρά την προθυμία και τα τρεξίματα του Λημνιού.

Όχι πως η ομάδα του Φόντα, βεβαίως, έκανε τίποτα ουσιαστικό, αφού οι μοναδικές στιγμές άξιες λόγου στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια κεφαλιά του Μπάουμγκαρντλινγκερ στο 12΄ που έφυγε άουτ (σε εκτέλεση κόρνερ) κι ένα σουτ του Χιντερέγκερ από μακριά, με την μπάλα να βρίσκει το πόδι Έλληνα παίκτη αλλά τον Διούδη να μπλοκάρει σταθερά.

Οι Αυστριακοί ξεκίνησαν το ίδιο επιθετικά και στην επανάληψη, με τον Μιχαηλίδη επίσης να παίρνει το «βάπτισμα του πυρός» περνώντας αντί του Κουρμπέλη με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου. Στο 50΄ ο Ονισίβο έπιασε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Μπάουμγκαρντνερ, αλλά αστόχησε και τέσσερα λεπτά αργότερα η Ελλάδα απείλησε για πρώτη φορά, όταν από γύρισμα του Λημνιού ο Φούντας δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση.

Στο 63ο λεπτό όμως ο Φορτούνης δεν χαρίστηκε στον Πέρβαν, ανοίγοντας το σκορ με ένα γκολ ενδεικτικό της κλάσης και της ποιότητάς του: ο Φούντας απέφυγε το αντίπαλο μαρκάρισμα ρολάροντας το σώμα του, έβγαλε μια μπαλιά 40 μέτρων στον άσο του Ολυμπιακού που ερχόταν από δεξιά, κι εκείνος κατέβασε υποδειγματικά με το δεξί και πλάσαρε με το αριστερό, για να πετύχει το 8ο τέρμα σε 46 εμφανίσεις με τη γαλανόλευκη φανέλα.

Το γκολ στην πρώτη ολοκληρωμένη τελική μάλλον «κοίμισε» την ελληνική ομάδα, που έκτοτε είδε την ανασταλτική λειτουργία της να καταρρέει, πληρώνοντας εν μέρει και την απειρία του νεαρού Μηχαηλίδη που ήταν «μέσα» και στα δύο γκολ των Αυστριακών, αρχικά χάνοντας τελείως τη φάση και τον Γκρίμπιτς στο 77΄, στο γύρισμα του Μπαουμγκάρντνερ) και στη συνέχεια δεχόμενος την προσποίηση του Μπαουμγκάρντνερ στο 80΄, σε φάσεις που ο δεξιός αμυντικός (Λαμπρόπουλος) απουσίαζε.

Η Εθνική είχε την ευκαιρία της στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά το γύρισμα του Τζαβέλα (με το κεφάλι) στον Μπακασέτα κατέληξε σε άστοχο σουτ του τελευταίου.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΥΣΤΡΙΑ (Φράνκο Φόντα): Πέρβαν, Φράιντλ, Τρίμελ (46΄ Μπαουμγκάρντνερ), Ντράγκοβιτς, Χιντερέγκερ (46΄ Πος), Χολτσχάουζερ (66΄ Γκρέγκοριτς), Σεπφ (46΄ Γκρίλις), Ίλσανκερ, Μπάουμγκαρντλιγκερ (46΄ Λάινερ), Ονισίβο (76΄ Σάουμπ), Γκρίμπιτς.

ΕΛΛΆΔΑ (Τζον Φαν΄τ Σιπ): Διούδης, Λαμπρόπουλος, Σβάρνας (46΄ Λυκογιάννης, 64΄ λ.τ. Μπακασέτας), Τζαβέλλας, Κυριακόπουλος, Κουρμπέλης (46΄ Μιχαηλίδης), Μπουχαλάκης, Λημνιός (82΄ Τζόλης), Μάνταλος (46΄ Ζέκα), Φούντας (66΄ Κουλούρης), Φορτούνης.