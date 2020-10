Κόσμος

Debate Πενς - Χάρις: αντεγκλήσεις και εκατέρωθεν “πυρά”

Έντονη αντιπαράθεση εφ΄ ολης της ύλης, στην μοναδική τηλεμαχία των δύο υποψηφίων αντιπροέδρων των ΗΠΑ.

Το μοναδικό ντιμπέιτ των υποψηφίων των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, το οποίο παρουσίασε σε απευθείας μετάδοση, με παράλληλη μετάφραση ο ΑΝΤ1, διεξήχθη στo Σολτ Λέικ Σίτι (Γιούτα).

Τόνος αισθητά πιο πολιτισμένος, λιγότερες διακοπές και εντάσεις, ακόμη και κομπλιμέντα: το ντιμπέιτ των αντίπαλων υποψηφίων για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ, στο οποίο ήρθαν αντιμέτωποι ο Μάικ Πενς και η Κάμαλα Χάρις, προσέφερε θέαμα σχεδόν διαμετρικά αντίθετο με εκείνο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα, όταν οι υποψήφιοι για την προεδρία αντάλλαξαν βαριές προσβολές.

Ενίοτε τόσο ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος και η Δημοκρατική γερουσιάστρια διέκοπταν, ωστόσο γενικά άφηναν την άλλη πλευρά να εκφραστεί, ενώ αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις.

«Θα ήθελα να σας συγχαρώ, όπως έκανα ήδη στο τηλέφωνο, για την ιστορική υποψηφιότητά σας», είπε ο Πενς στη γερουσιάστρια της Καλιφόρνιας, κόρη μεταναστών.

«Σέβομαι το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν αφιέρωσε 47 χρόνια της ζωής του στην υπηρεσία της χώρας. Σέβομαι επίσης την δική σας καριέρα στην υπηρεσία της δικαιοσύνης», είπε ακόμη ο αντιπρόεδρος.

«Σας ευχαριστώ», του απάντησε η Χάρις.

Στην μοναδική τηλεμαχία των υποψηφίων για την αντιπροεδρία, στη Σολτ Λέικ Σίτι, η αντίθεση με το ντιμπέιτ των Τραμπ και Μπάιντεν την 29η Σεπτεμβρίου στο Κλίβλαντ δεν θα μπορούσε να είναι πιο απτή. Σε εκείνη την εκπομπή, ο νεοϋορκέζος επιχειρηματίας των ακινήτων και ο πρώην αντιπρόεδρος διέκοπταν ασταμάτητα και μίλαγαν συνεχώς ο ένας πάνω στον άλλο, με την κακοφωνία και τους βαρείς χαρακτηρισμούς που αντάλλαξαν να προκαλούν δυσφορία σε πολλούς τηλεθεατές.

Οι εντάσεις πάντως δεν έλειψαν ούτε σε αυτή την τηλεοπτική συζήτηση. Η Χάρις επιτέθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζοντας την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού τη «μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία» της χώρας της. «Την 28η Ιανουαρίου, ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος ενημερώθηκαν για τη φύση αυτής της πανδημίας», έμαθαν ότι ο κορονοϊός «είναι θανατηφόρος, ότι μεταδίδεται μέσω του αέρα, ότι πλήττει τους νέους»· ήξεραν τα πάντα, «αλλά δεν σας είπαν τίποτα», κατήγγειλε.

Ο Πενς απάντησε λέγοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ «από την πρώτη ημέρα» έβαλε «πρώτα την υγεία της Αμερικής», κι έκανε αυτό που θα «τολμούσε» να πράξει οποιοσδήποτε άλλος: έκλεισε τα σύνορα της χώρας στους ταξιδιώτες από την Κίνα.

Εξάλλου, ο Πενς κατήγγειλε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία πως «αντέγραψε» μέρος του σχεδίου του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, προσθέτοντας πως ο πρώην αντιπρόεδρος «κάτι ξέρει από αντιγραφές», παραπέμποντας σ’ ένα σκάνδαλο που είχε πλήξει την προηγούμενη προσπάθειά του Μπάιντεν να εκλεγεί στην προεδρία, τη δεκαετία του 1980.

Η Χάρις πέρασε ξανά στην επίθεση θίγοντας το ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προκαλέσει επανειλημμένα σύγχυση με δηλώσεις του για την πανδημία. «Αν οι επαγγελματίες της δημόσιας υγείας και ο Δρ. Φάουτσι μας πουν ότι πρέπει να πάρουμε» το μελλοντικό εμβόλιο εναντίον του κορονοϊού, «θα είμαι η πρώτη που θα μπω στην ουρά για να το πάρω. Αλλά εάν μου πει πως πρέπει να το πάρω ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα εμβολιαστώ».

Ο Πενς αντέτεινε σε αυτό πως η Χάρις «υπονομεύει την εμπιστοσύνη» των Αμερικανών στο πιθανό εμβόλιο, αν «αυτό έρθει επί των ημερών της κυβέρνησης Τραμπ», πράγμα που χαρακτήρισε «ασυγχώρητο» και «μικροπολιτικό παιγνίδι με τις ζωές του κόσμου».

Ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος θύμισε τις μειώσεις φόρων που προώθησε η κυβέρνηση Τραμπ και υποστήριξε πως ο Μπάιντεν θα «αυξήσει τους φόρους σας από την πρώτη ημέρα», με τη γερουσιάστρια να τον διαψεύδει: «ο Τζο Μπάιντεν έχει μιλήσει με σαφήνεια: δεν θα αυξήσουμε τους φόρους για κανέναν φορολογούμενο με εισοδήματα κάτω από 400.000 δολάρια τον χρόνο».

Ο Πενς αργότερα άφησε να γίνει σαφές πως δεν συμφωνεί με την επιστημονική συναίνεση για την κλιματική αλλαγή. «Το κλίμα αλλάζει. Αλλά το θέμα είναι, ποια είναι η αιτία; Και τι να κάνουμε; Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει πως θα συνεχίσουμε να ακούμε τους επιστήμονες», είπε. Πάντως, «δεν χρειαζόμαστε μια νέα πράσινη συμφωνία 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσε αναφερόμενος σε μια προγραμματική εξαγγελία του Τζο Μπάιντεν, καθώς θα δημιουργούσε σωρεία προβλημάτων, κατ’ αυτόν, στις «αμερικανικές εταιρείες» και «στις οικογένειες των Αμερικανών».

Η Χάρις αντέδρασε στηλιτεύοντας πως η σημερινή κυβέρνηση γενικά «δεν πιστεύει στην επιστήμη».

Εν μέσω του ντιμπέιτ των υποψηφίων για την αντιπροεδρία, ο Τραμπ παρενέβη μέσω Twitter για να σχολιάσει πως ο Πενς τα πήγαινε «σπουδαία», ενώ η Χάρις — στην οποία δεν αναφέρθηκε ονομαστικά, προτιμώντας να γράψει «αυτή» — είναι «μηχάνημα που παράγει γκάφες».

Mike Pence is doing GREAT! She is a gaffe machine. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

Ο Πενς, 6ο ετών, και η Χάρις, 55 ετών, απέφυγαν επιμελώς να δώσουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας τόσο του Τραμπ όσο και του Μπάιντεν, 74 και 77 ετών αντίστοιχα.

Στην περίπτωση που ο πρόεδρος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω προβλημάτων υγείας, ως εκ του αμερικανικού Συντάγματος το αξίωμα αναλαμβάνει το πρόσωπο που ασκεί την αντιπροεδρία.

Ο τόνος στο ντιμπέιτ των Πενς και Χάρις ανέβηκε ιδίως όταν τέθηκε το θέμα των φυλετικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Πενς τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ των υπηρεσιών επιβολής της τάξης, αρνούμενος πως υπάρχει πρόβλημα ρατσισμού στις ΗΠΑ, απηχώντας εν πολλοίς τον Τραμπ· προκάλεσε έτσι την έκρηξη της αντιπάλου του.

«Δεν θα καθίσω να ακούω να μου κάνει διάλεξη ο αντιπρόεδρος για το τι σημαίνει εφαρμογή του νόμου σε ετούτη τη χώρα», πέταξε η πρώην εισαγγελέας, καταφερόμενη αμέσως μετά εναντίον του Τραμπ διότι αρνήθηκε «να καταδικάσει» απερίφραστα τους οπαδούς της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής στο ντιμπέιτ με τον Μπάιντεν.

Η μύγα ηταν ο... νικητής

H συζήτηση για την αντιπροεδρία κάλυψε πληθώρα θεμάτων, όπως οι φυλετικές διακρίσεις κια η δικαιοσύνη, η υγειονομική περίθαλψη και ο διορισμός του Ανώτατου Δικαστηρίου, την παράσταση έκλεψε μια μύγα που προσγειώθηκε στο κεφάλι του αντιπροέδρου Μαικ Πενς και παρέμεινε εκεί για δύο λεπτά, προκαλώντας εναν χαμό στο Twitter.

Just a full minute of a fly on Pence's head: pic.twitter.com/PjmoXDHdgV — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) October 8, 2020