Κοινωνία

Μάγδα Φύσσα: ιστορική νίκη για την Δημοκρατία

Τι δήλωσε για "τα τ'έσσερα λεπτά του Παύλου". Γέμισε απο λουλούδια το μνημείο στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο άτυχος μουσικός.

Βγαίνοντας από το Εφετείο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η μητέρα του Παύλου Φύσσα χαρακτήρισε «ιστορική νίκη» την απόφαση του Δικαστηρίου.

Το δικαστήριο διέκοψε στις 23.20 το βράδυ της Τετάρτης μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των δικηγόρων των κατηγορουμένων σχετικά με τα ελαφρυντικά και θα συνεχίσει την Πέμπτη στις 12.30 το μεσημέρι.

«Σημασία έχει ότι σήμερα είναι μια ιστορική νίκη αυτή και αύριο περιμένουμε τις ποινές και όλα τα υπόλοιπα. Εύχομαι να είναι και η αυριανή ημέρα σαν τη σημερινή» δήλωσε η Μάγδα Φύσσα έξω από το Εφετείο.

«Σήμερα νίκησε η Δημοκρατία. Το χρωστάμε στον Παύλο, στην πολιτική αγωγή που αγωνίστηκε τόσο πολύ όλο αυτό τον καιρό. Γιατί έδωσε μεγάλο αγώνα και τους οφείλουμε και σε αυτούς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και φυσικά και στον Παύλο, για όλα, το αίμα του, τη ζωή του που έχασε. Το ότι άντεξε. Να μην το ξεχνάμε. Τα τέσσερα λεπτά του Παύλου είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουν να τους συλλάβουν. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε» κατέληξε η Μάγδα Φύσσα.