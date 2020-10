Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την Πέμπτη

Πως επηρεάζουν την καθημερινότητα μας ο Άρης και ο Πλούτωνας. Ποιοι πρέπει να προσέχουν, ποιοι θα έχουν “δυσάρεστες εκπλήξεις”.

ΚΡΙΟΣ: Με τον Άρη ανάδρομο στο ζώδιό σου να σχηματίζει μια πολύ δύσκολη γωνία με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω προκύπτουν συγκρούσεις οι οποίες μόνο ανεπηρέαστο δεν μπορούν να σε αφήσουν, κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο, αφού φαίνεται να αγγίζουν τις σχέσεις σου με ανθρώπους τους οποίους δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ψυχρά και αποστασιοποιημένα. Είτε μιλάμε για άτομα του οικογενειακού σου περιβάλλοντος είτε του επαγγελματικού καλό θα ήταν να προσπαθήσεις να καταλάβεις ότι κάθε προσπάθεια ταύτισης με τους ανθρώπους γύρω σου είναι μάταιη γι’ αυτό προσπάθησε να βάλεις τα όριά σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Άρης και ο Πλούτωνας, δεν τα πάνε και πολύ καλά μεταξύ τους σήμερα, γεγονός που από τη μία μπορεί να σου προκαλέσει σύγχυση και έντονο εκνευρισμό βγάζοντας στην επιφάνεια την πιο σκοτεινή και ίσως μοχθηρή πλευρά σου, από την άλλη όμως σου δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς διαισθητικά και να πάρεις σωστές αποφάσεις που θα σε βοηθήσουν να εξολοθρεύσεις τους αντιπάλους σου. Πρόσεξε μόνο, γιατί εκτός του ότι μπορεί να αδικήσεις κάποιους ανθρώπους και να πεις κουβέντες που σε νορμάλ συνθήκες δε θα έλεγες, ελλοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι για την υγεία και τη σωματική σου ακεραιότητα αν αφεθείς στην τρέλα της ημέρας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον Άρη στον Κριό να δέχεται την πίεση του Πλούτωνα από τον Αιγόκερω καλείσαι να μετρήσεις τα συν, τα πλην και τους κινδύνους κάθε ενδεχόμενης κίνησης που προτίθεσαι να κάνεις, αν δε θες στο τέλος να αποδειχθεί καταστροφική για την πορεία σου. Δεν είναι μέρες που μπορείς να πάρεις κάποιο ρίσκο, ενώ από την άλλη δεν αποκλείεται οι οικονομικές σου διαφορές με πρόσωπα του φιλικού ή του ευρύτερου κοινωνικού σου κύκλου να αποτελέσουν αιτία διαμάχης με απρόβλεπτη εξέλιξη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τον Πλούτωνα από τον Αιγόκερω να πιέζει τον Άρη στον Κριό και να μην τον αφήνει να διαχειριστεί με πιο διπλωματικό τρόπο τις σχέσεις σου είτε με ανθρώπους στη δουλειά είτε με το σύντροφό σου, ειδικά στην περίπτωση που η σχέση σας έχει επισημοποιηθεί, φαίνεται να οδηγείσαι σε έντονα ξεσπάσματα, αφού δεν δέχεσαι μύγα στο σπαθί σου. Δε σε νοιάζει ποιον έχεις απέναντί σου, ούτε οι συνέπειες της κατάστασης, αφού το σημαντικό είναι να αποδείξεις ότι εσύ είσαι το αφεντικό. Όπως καταλαβαίνεις αυτό στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ισχύει πάντα, ειδικά αν θέλουμε να μιλάμε για αρμονικές και ισορροπημένες σχέσεις.

ΛΕΩΝ: Αυτό το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από τον Κριό με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω έρχεται να σου φέρει κάποιες απογοητεύσεις και τη ματαίωση κάποιων σχεδίων για λόγους όμως που είναι πάνω και πέρα από τον έλεγχο σου. Ναι, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει σκοπό τους να σου δημιουργήσουν όσο περισσότερα εμπόδια μπορούν, από την άλλη όμως είναι η ζωή που τα φέρνει έτσι και που ακόμα κι αν κάτι το θέλεις πολύ, δεν φαίνεται διατεθειμένη να στο δώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να την εμπιστευτείς, γιατί καλύτερο ή χειρότερο, το σενάριο που σου επιφυλάσσει είναι μοναδικό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σήμερα με τον Άρη στον Κριό να δέχεται τα πιεστικά πυρά του Πλούτωνα από τον Αιγόκερω ενδεχομένως να προκύψουν κάποιες δυσκολίες που δεν είχες προβλέψει στην υλοποίηση των σχεδίων σου. Η τράπεζα δε σου εγκρίνει το δάνειο; Μια δημόσια υπηρεσία κωλυσιεργεί ή βγάζει κάποιο αρνητικό πόρισμα για την περίπτωσή σου; Αυτά και άλλα πολλά σενάρια είναι πιθανά, γι’ αυτό καλύτερα να μην πίεσεις τα πράγματα και να μην πιέσεις για οριστικές απαντήσεις σήμερα. Πάντως δεν είναι για να τα βάψεις και μαύρα σε σύγκριση με άλλους, γιατί αν μη τι άλλο στα ερωτικά η σημερινή μέρα δουλεύει πολύ!

ΖΥΓΟΣ: Με τον Άρη να διασταυρώνει τα ξίφη του με τον Πλούτωνα το θερμόμετρο στις διαπροσωπικές σου σχέσεις ανεβαίνει επικίνδυνα και θα πρέπει να δείξεις τεράστια αυτοσυγκράτηση, αν δε θέλεις να μετράς απώλειες. Είτε εσύ είτε η άλλη πλευρά φαίνεται ότι έχετε απωθημένα, τα οποία χρειάζονται μια απλή αφορμή για να βγουν στην επιφάνεια και να σκάσουν σαν ατομική βόμβα. Ακόμα κι αν είσαι από τους ανθρώπους που μπορούν να ξεπεράσουν εύκολα μια σύγκρουση, αυτή τη φορά οι συνέπειες δε θα σου το επιτρέψουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ελπίζω να διαβάζεις εγκαίρως αυτή την πρόβλεψη για να ζητήσες επίσης εγκαίρως άδεια από τη δουλειά σου σήμερα, αφού με το τετράγωνο του Άρη με τον Πλούτωνα το κλίμα στα επαγγελματικά μοιάζει με καζάνι που βράζει και πολλοί από εσάς θα τα βροντήξετε κάτω και θα τραβήξετε για άλλους δρόμους. Οι σχέσεις με συναδέλφους, πελάτες, συνεργάτες είναι δύσκολες και οι απαιτήσεις της μιας ή της άλλης πλευράς που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν δίνουν αφορμές για ξεσπάσματα που ένας Θεός ξέρεις που θα οδηγήσουν...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού σου είναι δύσκολο να μείνεις ανεπηρέαστος. Όμως απ’ την άλλη αυτό που για τους άλλους προκαλεί σήμερα δυσκολίες και εντάσεις -και αναφέρομαι στο τετράγωνο του Άρη με τον Πλούτωνα, σε σένα προσφέρει έντονη επιθυμία για τον άλλον (ή και έντονο εκνευρισμό) που σε κάθε περίπτωση ανεβάζει τη λίμπιντο σου στα ύψη. Στην πραγματικότητα βέβαια, αυτό που θέλεις είναι να βγάλεις τα απωθημένα σου. Αν έχεις μέτρο σαν άνθρωπος, ίσως είναι καλή ιδέα να δοκιμάσεις την τύχη σου τζογάροντας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Δεν τα λες και πολύ εύκολα τα πράγματα αυτές εδώ τις μέρες, αφού το τετράγωνο του Άρη στον Κριό με τον Πλούτωνα από το ζώδιο σου πυροδοτεί εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον ικανές να διαταράξουν τις ισορροπίες. Ίσως το πρόβλημα να μην είναι εσωτερικό, αλλά να προκύψουν θέματα που θα σε κάνουν να βγεις μπροστά για να υπερασπιστείς κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο. Επειδή αυτός είναι πολύ εύκολο να…”σου πατήσει τον κάλο”, πριν αντιδράσεις προσπάθησε να δεις τα πράγματα πιο αντικειμενικά, αν μπορείς…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από το Κριό με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω αναμένεται να σου δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό και δυσκολία να διαχειριστείς με ψυχραιμία ακόμα και τα πιο απλά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν είτε στον εργασιακό σου χώρο, είτε στις σχέσεις σου με κάποια συγγενικά σου πρόσωπα. Καλύτερα να ασχοληθείς με θέματα τα οποία μπορείς να τα ολοκληρώσεις μόνος σου και δεν απαιτούν να συνεργαστείς με κανέναν. Σε κάθε περίπτωση μην αφήσεις την κατάσταση να εκτροχιαστεί, γιατί υπάρχουν σοβαρά ενδεχόμενα τραυματισμών που θα οφείλονται στα νεύρα και την απροσεξία σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Άρης και Πλούτωνας, από τον Κριό και τον Αιγόκερω αντίστοιχα, δημιουργούν παγίδες στις οποίες αν πέσεις μέσα το πιθανότερο είναι να το πληρώσεις ακριβά. Όχι με τη μεταφορική, αλλά με την απόλυτα κυριολεκτική έννοια του όρου. Κάθε προσπάθεια για ένα νέο ξεκίνημα ή μία επένδυση σήμερα μπορεί να αποδεχτεί ζημιογόνα είτε από οικονομικής, είτε από συναισθηματικής απόψεως, γι’ αυτό και θα ήταν καλό να κρατήσεις μία πιο συντηρητική στάση. Κάποια σημαντικά έξοδα μπορεί να προκύψουν για σένα αν έχεις παιδιά.

