Παγκόσμιο ρεκόρ από Γκίντεϊ και Τσέπτεγκεϊ

Οι δρομείς “έσπασαν τα χρονόμετρα” και κατέρριψαν επιδόσεις που είχαν σημειωθεί πριν από 12 και 15 χρόνια.

Η Λετεσενμπέτ Γκίντεϊ από την Αιθιοπία κατέρριψε στη Βαλένθια το παγκόσμιο ρεκόρ των 5.000 μέτρων γυναικών για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα, διασχίζοντας τη γραμμή του τερματισμού σε 14 λεπτά και 6,62 δευτερόλεπτα. Η 22χρονη διέλυσε εύκολα το προηγούμενο ρεκόρ των 14:11.15, που είχε η συμπατριώτισσα της, Τιρουνές Ντιμπάμπα, από το 2008 στο Όσλο.

Σπουδαία εμφάνιση είχε και ο Τζόσουα Τσέπτεγκεϊ (Ουγκάντα), ο οποίος «έσπασε» το παγκόσμιο ρεκόρ των 10.000 μέτρων ανδρών, σημειώνοντας τον εκπληκτικό χρόνο των 26 λεπτών και 11.02 δευτερολέπτων. Ο 24χρονος προσπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 26:17:53, που είχε θέσει ο Κενενισα Μπεκέλε το 2005.