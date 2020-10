Αθλητικά

Ρεκόρ 106 ετών έσπασε ο Καμαβινγκά!

Μαζί με τον Γάλλο διεθνή, πανηγύρισε το δικό του ρεκόρ, ο Ζιρού, μετά το τέλος του αγώνα με την Ουκρανία.

Βραδιά γεμάτη... ρεκόρ η Τετάρτη για την Εθνική Γαλλίας και δύο από τους ποδοσφαιριστές των «τρικολόρ», οι οποίοι βρήκαν δίκτυα στo εμφατικό 7-1 επί της «πληγμένης» από τον κορονοϊό Ουκρανίας στο «Σταντ ντε Φρανς».

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά (νεότερος Γάλλος διεθνής μετά το 1945), που άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 9ο λεπτό, έγινε ο μικρότερος ηλικιακά σκόρερ των πρωταθλητών κόσμου του 2018, μετά το 1914!

Στις 10 Οκτωβρίου κλείνει τα 18 του και πλέον έγινε ο πρώτος... ανήλικος σκόρερ της Εθνικής Γαλλίας μετά τον Μορίς Γκαστιγκέρ, ο οποίος είχε σημειώσει ανάλογη επίδοση σε ηλικία 17 ετών, 5 μηνών και 5 ημερών, πριν από 106 χρόνια!

Ο δε Ολιβιέ Ζιρού, με τα δύο τέρματα που σημείωσε (24' και 34'), έφτασε πλέον τα 42 με τη φανέλα των «τρικολόρ» και προσπέρασε τον μεγάλο Μισέλ Πλατινί, ο οποίος είχε σημειώσει 41. Και πλέον «κυνηγάει» την κορυφή της λίστας, στην οποία βρίσκεται ο σπουδαίος Τιερί Ανρί με 51.