Κοινωνία

Βερβεσός για Χρυσή Αυγή: κατάργηση της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων λίγο πριν την απόφαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για την ευχέρεια των καταδικασμένων να πάρουν μέρος στις επόμενες εκλογές.