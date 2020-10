Κοινωνία

Τομπατζόγλου για Χρυσή Αυγή: απόφαση βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία (βίντεο)

Η συνήγορος της οικογένειας Φύσσα απορρίπτει τις αναφορές για πιέσεις και μιλά για το σκεπτικό της απόφασης, τις ποινές και την Μάγδα Φύσσα.