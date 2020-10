Κόσμος

Κορονοϊός - Ινδία: τρίτη σε θανάτους στον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλπάζει η εξάπλωση της πανδημίας στην χώρα, με πολλά εκατομμύρια κρούσματα.

Ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στην Ινδία αυξήθηκε κατά 78.524 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 6,84 εκατομμύρια συνολικά, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Το ίδιο διάστημα, οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 αυξήθηκαν κατά 971 και ανέρχονται ως αυτό το στάδιο σε 105.526, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στην Ινδία έσπασε το φράγμα των 100.000 νεκρών το Σάββατο. Η Ινδία έγινε η τρίτη χώρα του κόσμου όπου ξεπεράστηκε αυτό το φρικιαστικό ορόσημο, μετά τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, ενώ η υγειονομική κρίση στη χώρα δεν μοιάζει να καταλαγιάζει.

Μολαταύτα, την περασμένη εβδομάδα οι ινδικές αρχές χαλάρωσαν περαιτέρω τα περιοριστικά μέτρα. Επιτράπηκε στις κυβερνήσεις αρκετών ομόσπονδων κρατών να ανοίξουν ξανά τα σχολεία και τους κινηματογράφους.