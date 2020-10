Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ανακοινώνονται οι ποινές

Τα ελαφρυντικά και το κρίσιμο θέμα των αναστολών, που θα κρίνουν ποιοι θα οδηγηθούν στη φυλακή. Ποινές από 5 έως 15 χρόνια.

Στις 12:30 το μεσημέρι συνεδριάζει εκ νέου το δικαστήριο με την αγόρευση της εισαγγελέως Αδαμαντίας Οικονόμου επί των ελαφρυντικών, καθώς ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης για τα ελαφρυντικά των κατηγορουμένων. Θα ακολουθήσει δευτερολογία των συνηγόρων υπεράσπισης και αφού αποσυρθεί το δικαστήριο θα ανακοινώσει στη συνέχεια την απόφαση σε ποιους και ποια ελαφρυντικά θα αναγνωριστούν.

Αντίστοιχη διαδικασία, με πρόταση εισαγγελέως, αγορεύσεις και απόφαση δικαστηρίου, θα ακολουθήσει και για τις ποινές που θα επιβάλλει το δικαστήριο. Πιθανολογείται ότι σήμερα το δικαστήριο θα αποφασίσει και για το κρίσιμο θέμα των αναστολών, δηλαδή ποιοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στη φυλακή εάν δεν δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση θα διαταχθεί η προσαγωγή στο δικαστήριο των κατηγορουμένων.

Σημειώνεται ότι η ελληνική Δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάνθηκε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση «ενδεδυμένη με τον μανδύα πολιτικού κόμματος», σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα της υπόθεσης. Η απόφαση του δικαστηρίου δίνει πολλά μηνύματα, τόσο αποδεχόμενη τη ναζιστική φύση της οργάνωσης όσο και για τα ιδεολογικά κίνητρα με τα οποία κινήθηκαν τα μέλη της.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η οποία έχει πολλαπλό αντίκτυπο στην κοινωνική και πολιτική σκηνή της χώρας, επτά πρώην βουλευτείς της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Χρήστο Παππά, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο, Αρτέμη Ματθαιόπουλο. Το δικαστήριο με την ίδια απόφαση κήρυξε ενόχους για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής τους πρώην βουλευτές Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Πολύβιο Ζησιμόπουλο, Αντώνιο Γρέγο, Νικόλαο Μίχο, Νικόλαο Κούζηλο, Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση, Ευστάθιο Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μχιάλη Αρβανίτη, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτριο Κουκούτση. Ως μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν ένοχοι και οι δυο αποκαλούμενοι πυρηνάρχες, Γιώργος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής.

Νωρίτερα, οι δικαστές επίσης ομόφωνα έκριναν ένοχο για την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα τον καθ’ ομολογία δολοφόνο Γιώργο Ρουπακιά και 15 ακόμη από τους συνολικά 18 κατηγορούμενους για τη συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών, ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι.