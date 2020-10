Πολιτική

Κοντονής στον ΑΝΤ1: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού

Ο πρώην Υπ. Δικαιοσύνης παραιτήθηκε από τα όργανα του κόμματος. Τι λέει για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και την δίκη της Χρυσής Αυγής. Θύελλα αντιδράσεων απο τα κόμματα.

Την παραίτηση του από την Κεντρική Επιτροπή και άλλα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε, μέσω του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», ο πρώην Υπ. Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής.

Ο κ. Κοντονής είπε ότι στην απόφαση του οδηγήθηκε καθώς «το κόμμα, ο τρόπος που οργανώνεται από εδώ και πέρα και οι πολιτικές που εκπονούνται είναι μια εσωκομματική πάλη που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων, του λαού και της κοινωνίας».

«|Δεν θέλω να αναλάβω εγώ αυτές τις ευθύνες οι οποίες προκύπτουν και κάνω έκκληση στα μέλη του κόμματος, να μην ενδώσουν σε μια πορεία μηχανισμών προς το συνέδριο», είπε ο κ. Κοντονής, αφήνοντας αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και των εσωκομματικών του αντιπάλων. Όπως ανέφερε, για τις αποφάσεις του έχει ενημερώσει μόνο τον Αλέξη Τσίπρα.

«Διαφωνούσα με αρκετά σημεία στον νέο Ποινικό Κώδικα, ο οποίος κατά 70% είναι μια θετική μεταρρύθμιση. Εγώ είχα εκφράσει την διαφωνία μου και είχα πει δημοσίως ότι αυτό το νομοθέτημα εκθέτει την Κυβέρνηση (σημ: του ΣΥΡΙΖΑ), καθώς ορισμένες παράμετροι του έχουν να κάνουν και με αποφάσεις, όπως η χθεσινή για την Χρυσή Αυγή. Αυτό όχι μόνο το είχα σκεφθεί εγώ, αλλά υπήρχε και σχετική αρθρογραφία», είπε ο κ. Κοντονής, ο οποίος εκείνη την περίοδο αντικαταστάθηκε στο Υπ. Δικαιοσύνης από τον Μιχάλη Καλογήτου.

Όπως επεσήμανε, «η ποινική μεταχείριση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης είναι ίδια με τους μέλους και εγώ αυτό το θεωρώ προβληματικό. Με τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα δεν υπάρχει πλέον στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και αυτό είναι κάτι που επίσης το είχα αναφέρει, έχοντας στο μυαλό μου και την δίκη για την Χρυσή Αυγή».

Ο κ. Κοντονής είπε ότι ανακύπτουν πολιτικές ευθύνες για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που ψήφισε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς λόγω ορισμένων εξ αυτών, δεν θα επιβληθούν κάποιες ποινές στους καταδικασμένους για την δράση της Χρυσής Αυγής, ενώ ουσιαστικά ανέφερε ότι η απομάκρυνση του απο το Υπ. Δικαιοσύνης σχετίζεται με τις εν λόγω αντιρρήσεις του, ενόψει της κατάληξης κρίσιμων δικαστικών διαδικασιών, όπως αυτή για την Χρυσή Αυγή και η διερεύνηση των ευθυνών για την φονική φωτιά στο Μάτι..

ΝΔ: αποδεικνύεται ο απροκάλυπτος κυνισμός του Τσίπρα

Σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρεται για τις «σοκαριστικές αποκαλύψεις Κοντονή», το κυβερνών κόμμα αναφέρει «οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Σ. Κοντονή, αποδεικνύουν τον απροκάλυπτο κυνισμό και την απύθμενη υποκρισία του κ. Τσίπρα. Χθες ήταν έξω από το Εφετείο ζητώντας καταδίκη των στελεχών της Χρυσής Αυγής ενώ ως Πρωθυπουργός φρόντιζε να «πέσουν στα μαλακά». Από την σημερινή αποκάλυψη εξηγούνται πολλά, και κυρίως, γιατί η υπόθεση αυτή βάλτωσε επι της θητείας του».

ΚΙΝΑΛ: υπόλογος ο ΣΥΡΙΖΑ για τις συνειδητές επιλογές του

Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «οι σημερινές δηλώσεις του κ. Κοντονή δημιουργούν μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις δηλώσεις του προκύπτει ότι οι αλλαγές που έγιναν στον ποινικό κώδικα από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την σύμφωνη γνώμη του κ. Τσίπρα, οδηγούν στο να μην στερηθεί τα πολιτικά της δικαιώματα η ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο κ. Κοντονής δηλώνει ότι το είχε επισημάνει, προκύπτει ότι η επιλογή αυτών των απαράδεκτων αλλαγών ήταν απόλυτα συνειδητή. Γι’ αυτό και είναι υπόλογοι».