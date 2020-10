Πολιτική

Τουρκική Navtex ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Νέα πρόκληση της Άγκυρας που ανακοίνωσε άσκηση με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο την ημέρα του εορτασμού της εθνικής μας επετείου.

Σε ακόμη μία προκλητική ενέργεια προχωρά η Τουρκία, κλιμακώνοντας την ένταση στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με Navtex που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης, “δεσμεύεται” θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Σκύρο, Ψαρά, Εύβοια και Χίο από τις 26 Οκτωβρίου έως και τις 28 Οκτωβρίου.

Δείτε τις συντεταγμένες:

TURNHOS N/W : 1246/20

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 26, 27 OCT 20 FROM 0600Z TO 1300Z AND 28 OCT 20 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 281000Z OCT 20.