Κοινωνία

“Μπούκαρε” σε σχολείο υπό κατάληψη και τραυμάτισε μαθητές

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο θερμόαιμος γονιός, ο οποίος έσπασε την πόρτα, ενώ οι μαθητές έκαναν γενική συνέλευση.

(εικόνα αρχείου)

Επικίνδυνα φαινόμενα παρατηρούνται στη Θεσσαλονίκη, στα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη, καθώς διάφοροι «καλοθελητές» γονείς παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους με τη βία, όπως έπραξε γονιός στο 3ο ΓΕΛ της πόλης με τη βοήθεια του διευθυντή του σχολείου.

Γονιός έσπασε την πόρτα εισόδου σε αίθουσα όπου πραγματοποιούσαν γενική συνέλευση οι μαθητές του 3ου ΓΕΛ. Ως άλλος… ταύρος σε υαλοπωλείο ο «αγανακτισμένος» γονιός, με τη συμπαράσταση του διευθυντή του σχολείου, έσπασε την πόρτα με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά μαθητές. Το σχολείο σήμερα βρίσκεται σε κατάληψη, όμως το θέμα, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει ήδη λάβει διαστάσεις.

«Είναι το πρώτο τέτοιο βίαιο περιστατικό που έχουμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ωστόσο εκείνο που μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο είναι η στάση του διευθυντή του σχολείου, με τη συνδρομή του οποίου συνέβη το βίαιο περιστατικό», λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θανάσης Κοκονάς.

H Ομοσπονδία κάνει λόγο για «διάφορους τραμπούκους» που έχουν αναλάβει «ειδικό ρόλο» στην προσπάθεια της κυβέρνησης «να σπάσει τις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις των μαθητών». «Τα παιδιά χρειάζονται συμπαράσταση. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια και είναι αιτήματα όλων μας», λέει ο κ. Κοκονάς. Σήμερα στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα του Βενιζέλου, γονείς και μαθητές θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Αναρωτιόμαστε από ποιον είναι υποκινούμενοι οι “αγανακτισμένοι” γονείς που με βίαιο και τραμπουκικό τρόπο προσπαθούν να επιβάλουν τη γνώμη τους χτυπώντας μαθητές την ώρα που δημοκρατικά συνεδριάζουν για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού διευθυντή όταν συνδράμει σε τέτοιες ενέργειες; Καλούμε το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και τους γονείς του σχολείου αλλά και της περιοχής να καταδικάσουν τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Οσο και να επιδιώκει η κυβέρνηση και διάφοροι να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στα σχολεία που αγωνίζονται για τα αυτονόητα, η προσπάθειά τους δεν θα περάσει. Αυτό που λείπει από τα σχολεία σήμερα δεν είναι οι δυνάμεις καταστολής και η αστυνομοκρατία, αλλά η επαρκής χρηματοδότηση για να λυθούν προβλήματα, όπως οι ελλείψεις καθηγητών, προσωπικού καθαριότητας, αιθουσών για να μη στοιβάζονται σε 25άρια τμήματα. Αυτό που χρειάζονται οι μαθητές δεν είναι οι εισαγγελείς και ο αυταρχισμός, αλλά η προστασία της υγείας τους, η ολόπλευρη μόρφωση και ο ελεύθερος χρόνος που εξαφανίζεται ανάμεσα στο σχολείο-εξεταστικό κέντρο και τα πανάκριβα φροντιστήρια!»

Για το περιστατικό πραγματοποίησε χθες γενική συνέλευση το Δ.Σ. της Γ' ΕΛΜΕ. Η πρόεδρος Γιάννα Λαθήρα σχολίασε: «Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο παιδαγωγικό, όχι κατασταλτικό»...

Πηγή: seleo.gr