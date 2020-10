Κόσμος

“Σφραγίζουν” την εισβολή στα Βαρώσια, δακρύζει ξανά η Αμμόχωστος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα καρφί στο πολύπαθο σώμα της Αμμοχώστου βάζουν οι εισβολείς, με το άνοιγμα της παράκτιας ζώνης της “πόλης-φάντασμα”.

Μετά τη φιέστα της περασμένης Τρίτης από τον Ταγίπ Ερντογάν σε απευθείας σύνδεση με την Άγκυρα, ο οποίος έχοντας δίπλα του σε ρόλο μαριονέτας τον Ερσίν Τατάρ, ανακοίνωσε το άνοιγμα της παραλίας, τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο εισβολής.

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1 Κύπρου, εκσκαφείς και φορτηγά πραγματοποιούσαν από την Τετάρτη εργασίες με πυρετώδεις ρυθμούς στις λεωφόρους Κένεντι και Δημοκρατίας, εν όψει της προγραμματισμένης για τις 11 το πρωί της Πέμπτης προκλητικής φιέστας.

Οι κατοχικές Αρχές εγκατέστησαν πύλη εισόδου και σημείο ελέγχου κυκλοφορίας απέναντι από το δημοτικό στάδιο Αμμοχώστου.

Η παραλία έχει μήκος περίπου ενάμιση χιλιομέτρου και καταλήγει στο ξενοδοχείο Golden Sands στην ενορία του Αγίου Μέμνωνα, στο κομμάτι που το κατοχικό καθεστώς άνοιξε το 2017 αποκλειστικά για Τούρκους αξιωματικούς και τις οικογένειες τους.

Προκλητικό βίντεο με φόντο την κατεχόμενη Αμμόχωστο, ανάρτησε την Τετάρτη ο Ερσίν Τατάρ. Στο βίντεο διακρίνεται η παραλία των Βαρωσίων στην παρούσα της κατάσταση, ενώ με την εμφάνιση του ιδίου, η κατεχόμενη Αμμόχωστος απεικονίζεται να ...αποκτάει ζωή. Σε ένα βίντεο καθαρά «προεκλογικού» χαρακτήρα, ο Τατάρ ανήρτησε επίσης τη λεζάντα «Φέρνουμε τα Βαρώσια στην ανθρωπότητα, την Κύπρο και τον κόσμο».

Maras’? insanl?ga, K?br?s’a ve Dunyaya kazand?r?yoruz. Yeni bir gelecege hep birlikte ac?k Maras'tan yuruyoruz. #AyagaKalk #GelecegeYuruyoruz #MarasAc?k pic.twitter.com/XUHiJIIhAK

— Ersin Tatar (@ersinrtatar) October 7, 2020

Κοσμοπολίτικο θέρετρο πριν από τον τουρκική εισβολή

Τα Βαρώσια αποτελούσαν ένα από τα πλέον δημοφιλή τουριστικά θέρετρα στην ανατολική Μεσόγειο, μέχρι την εισβολή του “Αττίλα”.

Η αφρόκρεμα της showbiz έκανε χλιδάτες διακοπές. Μεταξύ των διασήμων που είχαν περάσει από το κοσμοπολίτικο θέρετρο ήταν η Μπριζίτ Μπαρντό, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Πολ Νιούμαν και οι ABBA.

Όλα άλλαξαν μετά την τουρκική εισβολή, που μετέτρεψε την περιοχή σε μία “νεκρή ζώνη”, μία “πόλη-φάντασμα” που σε τίποτα δε θύμιζε το λαμπερό παρελθόν της.