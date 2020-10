Κόσμος

Βρέθηκε μέρος από τον “θησαυρό του Καντάφι”

Περιπετειώδης η διαδρομή και ο εντοπισμός του. Ο Χαφτάρ, η Τουρκία, το άγνωστο “ύποπτο” ζευγάρι και η ΕΚΤ.

Γάλλοι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μικρό μέρος από τον πακτωλό των 160 εκατομμυρίων ευρώ του Μουάμαρ Καντάφι, χρήματα που κλάπηκαν το 2017 από μια λιβυκή τράπεζα, και συνέλαβαν ένα ζευγάρι το οποίο σκόπευε να πουλήσει κατεστραμμένα χαρτονομίσματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από αστυνομική πηγή.

Η ιστορία, που αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Le Parisien, μοιάζει απίστευτη.

Για άγνωστους λόγους, το 2019 η τότε κυβέρνηση της Λιβύης ζήτησε να της σταλούν πολλά εκατομμύρια ευρώ σε χαρτονομίσματα των 100 και 200, από την Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Τα χρήματα αυτά κατατέθηκαν σε μια τράπεζα στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη.

Στις αρχές του 2017 όμως, εν μέσω του εμφυλίου, ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, έβαλε χέρι στον θησαυρό: ήταν συνολικά 160 εκατομμύρια ευρώ και 1-2 εκατομμύρια δολάρια.

Το μισό του ποσού σε ευρώ ήταν καλά διατηρημένο, όμως τα υπόλοιπα χαρτονομίσματα, τα οποία είχαν μείνει για μεγάλο διάστημα μέσα στο νερό, ήταν μισοκατεστραμμένα, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός δαπάνησε τα 80 εκατομμύρια που ήταν σε καλή κατάσταση για να αγοράσει όπλα και άλλο υλικό. Τα υπόλοιπα ήταν σε κακή κατάσταση: είχαν καθαριστεί με απορρυπαντικό, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ωστόσο δεν έπαυαν να είναι αληθινά χαρτονομίσματα.

Το καλοκαίρι του 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενημερώνεται ότι ορισμένα από τα χαρτονομίσματα αυτά επέστρεψαν στην Ευρώπη. Σε ποσοστό 90% τα διακινούσε η τουρκική κοινότητα και πιο συγκεκριμένα, η τουρκική μαφία, σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή.

Τα πρώτα εντοπίστηκαν στην κατοχή εργαζομένων από χώρες του Μαγρέμπ, οι οποίοι ήθελαν να τα ανταλλάξουν με καινούρια. Τους είχαν πληρώσει με αυτά Τούρκοι υπεργολάβοι. Πάρα πολλά τέτοια χαρτονομίσματα αρχίζουν να κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Σημαίνει συναγερμός, ο ΟΗΕ ξεκινά έρευνα και η ΕΚΤ ζητάει στις αρχές του 2020 να μην γίνονται πλέον δεκτά αυτά τα τραπεζογραμμάτια, των οποίων έχει καταγράψει του σειριακούς αριθμούς.

Περίπου εκείνη την εποχή, Γάλλοι αστυνομικοί ανακαλύπτουν ένα παρακλάδι της υπόθεσης στη Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία: ένα ζευγάρι που εργάζεται σε αγορές και ανεφοδιάζεται από την Τουρκία. Αγόραζαν τα χαρτονομίσματα στο 50-75% της ονομαστικής αξίας τους, ανάλογα με την κατάστασή τους και είτε τα έριχναν στην αγορά, είτε τα ξαναπουλούσαν στο Βέλγιο.

Στις αρχές του 2020 ο άνδρας συνελήφθη από τη βελγική αστυνομία, έχοντας στην κατοχή του 15.000 ευρώ σε τέτοια χαρτονομίσματα. Τότε όμως η ΕΚΤ δεν είχε εκδώσει ακόμη την οδηγία της και έτσι δεν ερευνήθηκε περισσότερο το θέμα. Συνολικά το ζευγάρι, που διώκεται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, φέρεται να έριξε στην αγορά 40.000 ευρώ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα χαρτονομίσματα αυτά θα συνεχίσουν να εμφανίζονται παντού στον κόσμο επί χρόνια. Πιστεύουν επίσης ότι πολλά εκατομμύρια από αυτόν τον θησαυρό βρίσκονται ακόμη στην Τουρκία.