Κορονοϊός: Ανήλικος ασθενής το έσκασε από τον “Ευαγγελισμό”

Έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του.

(φωτογραφία αρχείου)

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” όταν διαπιστώθηκε πως ένας ανήλικος, που είχε διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό, το… έσκασε και πλέον αναζητείται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 16χρονο αλλοδαπό, ο οποίος μεταφέρθηκε από δομή φιλοξενίας και το τεστ που του έγινε, έδειξε πως έχει μολυνθεί.

Ο νεαρός εκμεταλλεύτηκε κάποια στιγμή απροσεξίας και εξαφανίστηκε. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, που διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.