Life

Η υψηλότερη κατασκευή από τρισδιάστατο εκτυπωτή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για μια εννεαώροφη κατασκευή προς τιμήν του Al Davis, ιδιοκτήτη της ομάδας ποδοσφαίρου Las Vegas Raiders.

Χρησιμοποιώντας 225 «3D τσιμεντόλιθους» και 1.148 φύλλα αλουμινίου, οι τεχνικοί στην Dimensional Innovations ανέγειραν, για την ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου Las Vegas Raiders, την υψηλότερη στον κόσμο κατασκευή από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Ο αναμνηστικός δαυλός ήταν παραγγελία για το καινούργιο Allegiant Stadium στο Λας Βέγκας με στόχο να αποδοθούν τιμές στη μνήμη του Al Davis, επί πολλά χρόνια ιδιοκτήτη της ομάδας, ο οποίος απεβίωσε το 2011.

Για να ολοκληρώσει την εννεαώροφη κατασκευή, η ομάδα στην Dimensional Innovations χρησιμοποίησε μια μεγάλης κλίμακας μηχανή LSAM ώστε να δώσει σχήμα στον δαυλό με το ελάχιστο των αποβλήτων. Οι 225 « 3D τσιμεντόλιθοι» είναι από ίνες άνθρακα και τα 1.148 φύλλα αλουμινίου επιτρέπουν στην εξωτερική επιφάνεια του δαυλού να αντανακλά το φως.

«Η ομάδα μας εργάστηκε ακατάπαυστα τον περασμένο χρόνο για να εξελίξει, εκτυπώσει, κατασκευάσει, τεστάρει και εγκαταστήσει τον αναμνηστικό δαυλό ώστε να εξασφαλίσει ότι θα δίδει τη συμβολική φλόγα που καίει πιο λαμπρή μέσα στον οργανισμό των Raiders» είπε ο Tucker Trotter, διευθύνων σύμβουλος της Dimensional Innovations. «Το τεράστιο μέγεθος του δαυλού, τόσο στις τρεις διαστάσεις όσο και ιδεολογικά, θα συνεχίζει τη μνήμη του κ. Ντέιβις για τα ερχόμενα χρόνια...» πρόσθεσε.

Στο πρότζεκτ, η Dimensional Innovations συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον Mark Davis, γιο του Al Davis και σημερινό ιδιοκτήτη των Raiders, με το αρχιτεκτονικό γραφείο MANICA architecture που σχεδίασε το στάδιο και με το Purdue University.