Γαμπρός και πεθερός αντάλλαξαν γροθιές και μηνύσεις!

Έκπληκτοι έμειναν οι αστυνομικοί από το επεισόδιο, που κατέληξε στο Τμήμα της περιοχής. Σε ποιο τρίτο πρόσωπο υποβλήθηκε επίσης μήνυση από τον ηλικιωμένο.

Επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις Μικροθήβες, μεταξύ συμπέθερων και γαμπρού για οικογενειακές διαφορές.

Ο 29χρονος γαμπρός μήνυσε τον 81χρονο πεθερό του, που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με τα χέρια του, απείλησε κι εξύβρισε τον 29χρονο.

Στη συνέχεια, ο 81χρονος μήνυσε τον 29χρονο γαμπρό του και τον 57χρονο πατέρα του για απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.

Ο 81χρονος κι ο 29χρονος συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Αλμυρού, ενώ αναζητείται ο 57χρονος.

Πηγή: e-thessalia.gr