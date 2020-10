Οικονομία

Νέο πλαίσιο ρύθμισης για φορολογικές οφειλές

Σειρά παρεμβάσεων για τις οφειλές προς την εφορία ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικά παραδείγματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών οφειλών, με το οποίο το Κράτος τείνει “χείρα βοηθείας” σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρέχοντας πολύ σημαντικές διευκολύνσεις για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο προβλέπει:

Νέα ρύθμιση για την εξόφληση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020.

Αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισής τους και την έχασαν το διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020.

Ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών που προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναλυτικά, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στις ακόλουθες παρεμβάσεις:

1η Παρέμβαση: Θεσμοθετείται μια νέα ρύθμιση, η οποία αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού και δίνει τη δυνατότητα να εντάξουν σε αυτή όλες τις αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Οι οφειλές αυτές, που τελούν σε αναστολή έως τις 30 Απριλίου 2021, μπορούν να ρυθμιστούν, από τον Μάιο του 2021, σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, της τάξεως του 2,5%.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων, για όλες τις τρέχουσες αρρύθμιστες οφειλές τους.

Αλλά και πληττόμενοι από την πανδημία φορολογούμενοι, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους, και τους δόθηκε αναστολή πληρωμής έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις δόσεις Μαρτίου έως Ιουνίου 2020, θα στηριχθούν.

Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.

2η Παρέμβαση: Όλοι όσοι έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία και έχασαν, για οποιονδήποτε λόγο ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών ή εξωδικαστικού μηχανισμού στο διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τη ρύθμιση από τον Οκτώβριο του 2020.

Η ρύθμιση αυτή αναβιώνει με όλα τα ευεργετήματά της και οι δόσεις που δεν κατέβαλαν θα προστεθούν ως υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση.

Επίσης, όλοι όσοι έχασαν τη ρύθμισή τους από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μετά, και στους οποίους απαγορεύεται να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

3η Παρέμβαση: Οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, που προέκυψαν από καταπτώσεις δανείων τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 μηνιαίες δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Αναλυτικά παραδείγματα

1ον. Νέα ρύθμιση για την εξόφληση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020

Επιχείρηση με ΚΑΔ, που ανήκει στους πληττόμενους από την πανδημία του κορονοϊού οφείλει ΦΠΑ, βάσει δήλωσης Μαρτίου, ο οποίος έπρεπε να καταβληθεί τον Απρίλιο και για τον οποίο έχει χορηγηθεί αναστολή πληρωμής μέχρι 30/4/2021. Ποια διευκόλυνση παρέχεται για την αποπληρωμή της οφειλής της;



Η επιχείρηση θα εντάξει τον ΦΠΑ στη νέα ρύθμιση των 12 δόσεων άτοκα ή 24 δόσεων με επιτόκιο 2,5% και θα αρχίσει να τον καταβάλει από τον Μάιο του 2021.





Η επιχείρηση θα εντάξει τον ΦΠΑ στη νέα ρύθμιση των 12 δόσεων άτοκα ή 24 δόσεων με επιτόκιο 2,5% και θα αρχίσει να τον καταβάλει από τον Μάιο του 2021. Φορολογούμενος (είτε έχει πληγεί οικονομικά από την πανδημία είτε όχι) έχει τρέχουσες φορολογικές οφειλές, οι οποίες δεν είναι σε αναστολή (π.χ. φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ). Πώς μπορεί να διευκολυνθεί για την αποπληρωμή τους;



Μπορεί να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.





Μπορεί να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Φορολογούμενος που είχε ενταχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. ρύθμιση 100 δόσεων, ρύθμιση 120 δόσεων) και ανήκει στους πληττόμενους από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν κατέβαλε τις δόσεις της ρύθμισης τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο του 2020, αξιοποιώντας τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής. Τι θα γίνει με τις δόσεις αυτές;



Η περίοδος αναστολής πληρωμής λήγει στις 30/4/2021. Οι παραπάνω δόσεις θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.

2ον. Αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισής τους και την έχασαν το διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020

Φορολογούμενος που ανήκει στους πληττόμενους από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά δεν μπόρεσε να πληρώσει τις δόσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου 2020 και έχασε τη ρύθμιση. Τι κάνει;



Από τον Οκτώβριο του 2020 θα συνεχίσει να πληρώνει κανονικά τη ρύθμιση η οποία αναβιώνει με όλα τα ευεργετήματα της. Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν προστίθενται στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.





Από τον Οκτώβριο του 2020 θα συνεχίσει να πληρώνει κανονικά τη ρύθμιση η οποία αναβιώνει με όλα τα ευεργετήματα της. Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν προστίθενται στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης. Φορολογούμενος (είτε έχει πληγεί οικονομικά από την πανδημία είτε όχι) ο οποίος είχε ενήμερη πάγια ρύθμιση την 1η/11/2019 και την έχασε οποτεδήποτε στη συνέχεια, έχασε το δικαίωμα να ρυθμίσει ξανά τις συγκεκριμένες οφειλές του. Τι αλλάζει τώρα για αυτόν;



Πλέον αποκτά τη δυνατότητα να εντάξει τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

3ον. Ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών που προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Επιχείρηση με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες προέρχονται από δάνειο που έλαβε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να τις ρυθμίσει;



Πλέον, ναι. Μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα που προβλέπει έως 120 δόσεις με κλιμακούμενη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους, η οποία φτάνει σε ποσοστό μέχρι και το 100%».