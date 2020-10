Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα: Πιο υπεύθυνες οι γυναίκες απέναντι στον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άνδρες και οι νέοι ενήλικες τηρούν λιγότερο τα μέτρα προστασίας για την Covid-19

Οι άνδρες και οι νέοι ενήλικες και των δύο φύλων τηρούν λιγότερο τα μέτρα προστασίας για την Covid-19, σε σχέση με τις γυναίκες, επιβεβαιώνει άλλη μία διεθνής επιστημονική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρεια Αμερική.

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό PLoS, μελέτησαν δειγματοληπτικά τη συμπεριφορά 2.013 ατόμων. Το 59% των ανδρών δήλωσαν ότι φροντίζουν να κρατούν αποστάσεις έως δύο μέτρων και να τηρούν άλλα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, έναντι 69% των γυναικών.

Περισσότερες γυναίκες (85%) από ό,τι άνδρες (71%) ανέφεραν ότι αποφεύγουν τις στενές κοινωνικές επαφές πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ περισσότερες μένουν σπίτι όσο μπορούν (71% έναντι 59% των ανδρών) για να συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Από την άλλη πλευρά, μόνο οι μισοί (49%) νέοι και των δύο φύλων ηλικίας 18 έως 24 ετών συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών για τα περιοριστικά μέτρα, έναντι πολύ μεγαλύτερου ποσοστού έως 90% για τους άνω των 25 ετών. Η διαμονή σε χώρες με αυστηρότερους περιορισμούς για την Covid-19 δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη συμμόρφωση των πολιτών, καθώς τα ποσοστά δεν διαφέρουν ιδιαίτερα σε σχέση με τις χώρες που έχουν πιο χαλαρά μέτρα.

Στο ερώτημα περί του βασικού κινήτρου που ωθεί κάποιον να τηρεί τα μέτρα, το 86% απάντησε «θέλω να προστατεύσω τους άλλους» και «αισθάνομαι ευθύνη να προστατεύσω την κοινότητά μου», ενώ το 84% «θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου».

Ως συχνότερες δικαιολογίες για τη μη τήρηση των μέτρων προβλήθηκαν: «Περπατούν πολλοί άνθρωποι στους δρόμους της περιοχής μου» (31%), «έχω φίλους ή οικογένεια που με έχουν ανάγκη για να τους κάνω θελήματα» (25%), «δεν εμπιστεύομαι τα μηνύματα της κυβέρνησής μου για την πανδημία» (13%) και «νιώθω στρες όταν είμαι μόνος ή σε απομόνωση» (13%).