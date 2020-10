Life

“Η Φαμίλια”: απολαυστικό το επεισόδιο της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ξεχωριστές στιγμές μιας ασυνήθιστα συνηθισμένης οικογένειας, έχουν αλλάξει τα βράδια μας, στην μέση της εβδομάδας.

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ;

Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Απόψε, Πέμπτη, στις 21:00, στον ΑΝΤ1 θα δούμε το επεισόδιο με τίτλο «εκπαιδεύοντας τα παιδιά»:



Ο Γιάννης σηκώνεται μεσάνυχτα για να παρακολουθήσει τον Αντετοκούνμπο, στο NBA. Μπορεί να ξέρει τα πάντα για το μπάσκετ, όμως δεν ξέρει πώς να φέρεται στα παιδιά του. Είναι πολύ φλύαρος στις παρατηρήσεις του, έχει και τις γιαγιάδες που τα κακομαθαίνουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τον «καβαλάνε».

Ο Γιάννης και η Μαίρη χρησιμοποιούν διάφορες πρωτότυπες μεθόδους διαπαιδαγώγησης, που διαβάζουν στο Internet ή βλέπουν σε ψυχαγωγικές εκπομπές στην τηλεόραση, αλλά μάταια. Ένας αθλητικός αγώνας με αντίπαλους γονείς-παιδιά θα δείξει ξεκάθαρα ποιος είναι ο πιο δυνατός…

H νέα κωμωδία του ΑΝΤ1 βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia