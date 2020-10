Life

“Ήλιος”: ερωτική έλξη και εκβιασμοί την Πέμπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, που θα προβληθεί απόψε.

Ο Δημήτρης και η Λήδα έρχονται πιο κοντά, στο αποψινό επεισόδιο της καθημερινής σειράς «Ήλιος», που θα προβληθεί στις 20:00, στον ΑΝΤ1.

Μια γεύση από το επεισόδιο της Πέμπτης

Η Λήδα, απογοητευμένη από την τροπή που πήραν τα πράγματα με τον Φίλιππο, αποφασίζει να πάει ένα βήμα παρακάτω και στέλνει μήνυμα στον Δημήτρη.

Τα εγκαίνια του καινούργιου ιατρείου της περιφέρειας θα σταθούν αφορμή για να συναντήσει η Μαρία και ο Αντώνης τον Ισακίδη. Οι έρευνες της αστυνομίας οδηγούν ξανά στον Ισακίδη, αυτή την φορά όμως για άλλο λόγο. Εκείνος ανησυχεί, αφού τόσο ο ίδιος όσο και ο Κοντογιάννης έχουν πολλά να κρύψουν.

Η Αλεξάνδρα πιέζει τον Κοντογιάννη να βρει τρόπο, ώστε να την απαλλάξει από τις κατηγορίες. Η Αθηνά, έχοντας υποψίες ότι ο Δημήτρης ενδιαφέρεται ερωτικά για την Λήδα, τον απειλεί ότι θα τον βγάλει από την υπόθεση.

Η Μυρτώ θα μάθει με άσχημο τρόπο γιατί δεν είναι μαζί της ο Πέτρος και θα πληγωθεί πολύ. Ο Δήμος δέχεται πιέσεις από τη Σοφία στο μπαρ, αλλά και από την ίδια τη Νίκη για να μιλήσει στην κόρη του για την σχέση τους. Ο Δημήτρης και η Λήδα βγαίνουν το πρώτο τους ραντεβού.