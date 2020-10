Κοινωνία

Κορονοϊός: Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία

Προσλήψεις 2.800 ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία με στόχο τη διαφύλαξη της ψυχικής υγείας και την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Την εξασφάλιση πόρων για την πρόσληψη 2.800 ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση σχετικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Η προσλήψεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις 44.034 συνολικά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, γνώμονας της στελέχωσης με το εν λόγω ειδικό επιστημονικό προσωπικό είναι «η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας, η προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, αλλά και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας δια της απόκτησης δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, όπως η πανδημία του Covid-19».

«Σε αυτή την ιδιαίτερη σχολική χρονιά, με τις πιέσεις που προκαλεί η πανδημία στον ψυχισμό αλλά και στις ενδοοικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, στόχος μας εκτός από την Παιδεία είναι και η προστασία της υγείας, ατομικής, οικογενειακής και δημόσιας», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

«Στελεχώνουμε τα σχολεία μας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εξασφαλίζουμε ένα υγιές και συναισθηματικά ασφαλές σχολικό περιβάλλον, προκειμένου τα παιδιά μας να αναπτύξουν ελεύθερα τα ταλέντα και τις κλίσεις τους», προσέθεσε.

Από τη μεριά της, η υφυπουργός, Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η απόφαση για την πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών αποτελεί «μια σημαντική, μια πραγματικά μεγάλη τομή στην εκπαιδευτική διαδικασία», καθώς -όπως είπε- «για πρώτη φορά προσλαμβάνονται τόσοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για στήριξη σχολείων, στη γενική εκπαίδευση».

«Δύο χιλιάδες οκτακόσιοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα βρίσκονται δίπλα στο σύνολο της σχολικής κοινότητας συμβάλλοντας στην αποτελεσματική θωράκισή της από τις πολυδιάστατες επιπτώσεις μιας μεγάλης κρίσης, όπως η πανδημία που βιώνουμε. Παράλληλα, διευρύνουμε το δίχτυ προστασίας, ειδικά για τους μαθητές μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη σχολική χρονιά με μεγάλες ανατροπές και επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους», επεσήμανε η κ. Ζαχαράκη.

Ο ρόλος των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός και διαμεσολαβητικός και προβλέπεται η χρήση διαθεματικών και βιωματικών δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας τους, καθώς και η υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών, όπως εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, εξ αποστάσεως εφαρμογές κ.ά.

Η ενίσχυση των σχολείων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στοχεύει, μεταξύ άλλων, στα εξής:

- Ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την ύπαρξη ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος ανοιχτού στην κοινωνία και φιλικού προς τη διαφορετικότητα.

- Συνεργασία των εμπλεκόμενων ατόμων και ομάδων της σχολικής κοινότητας, η συνεργασία με την οικογένεια και, όταν αυτό απαιτείται, η υποστήριξη, η διαμεσολάβηση και η διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς.

- Συμπερίληψη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων στις προτεινόμενες ενημερωτικές δράσεις και δράσεις προσομοίωσης.

- Απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης.

- Περισυλλογή και επαναπροσδιορισμό προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών προτεραιοτήτων του ατόμου, της ομάδας και της σχολικής κοινότητας.

Σχετική εγκύκλιος έχει αποσταλεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με την οποία ζητείται η υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία ομάδων σχολείων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με σκοπό την πρόσληψη και την τοποθέτηση των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία.

Αθηνά Καστρινάκη