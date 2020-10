Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: επιβιώνει στο ανθρώπινο δέρμα τουλάχιστον για εννέα ώρες

Σύμφωνα με ιαπωνική έρευνα, ο κορονοϊός μπορεί να επιβιώσει πολύ περισσότερο από τον ιό της γρίπης.

Ο νέος κορονοϊός SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19, μπορεί να επιβιώσει στο ανθρώπινο δέρμα για εννέα ώρες τουλάχιστον, πολύ περισσότερο χρόνο από τον ιό της γρίπης, δείχνει μια νέα ιαπωνική επιστημονική έρευνα. Ευτυχώς επιβεβαιώνεται ότι και οι δύο ιοί αδρανοποιούνται γρήγορα και αποτελεσματικά με το πλύσιμο και την απολύμανση των χεριών.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Ιατρικής του Κιότο, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "Clinical Infectious Diseases", χρησιμοποίησαν -για λόγους βιοηθικής- δείγματα δέρματος που έλαβαν από νεκροψίες ανθρώπων που είχαν πεθάνει το πολύ πριν μια μέρα. Ακόμη και 24 ώρες μετά το θάνατο, σύμφωνα με τους Ιάπωνες επιστήμονες, το ανθρώπινο δέρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόσχευμα, πράγμα που σημαίνει ότι διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών του.

Η μελέτη βρήκε ότι ο νέος κορονοϊός είναι πολύ πιο ανθεκτικός, καθώς επιβίωσε στο δέρμα για εννέα ώρες, έναντι μόνο 1,8 ωρών του ιού Α της γρίπης. Όταν οι δύο ιοί αναμίχθηκαν με βλέννα, ώστε να γίνει καλύτερη απομίμηση των συνθηκών όπου βρίσκονται τα ιικά σωματίδια κατά το βήχα ή το φτάρνισμα, τότε ο ιός SARS-CoV-2 επιβίωσε ακόμη περισσότερο, περίπου 11 ώρες, έναντι μόνο 1,7 ωρών του ιού της γρίπης.

«Η επιβίωση επί εννέα ώρες του SARS-CoV-2 στο ανθρώπινο δέρμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μετάδοσης μέσω επαφής, σε σύγκριση με τον ιό Α της γρίπης, πράγμα που επιταχύνει την πανδημία», τόνισαν οι ερευνητές.

Πάντως τόσο ο κορονοϊός όσο και ο ιός της γρίπης στο δέρμα αδρανοποιήθηκαν τελείως μέσα σε 15 δευτερόλεπτα με τη χρήση απολυμαντικού διαλύματος με περιεκτικότητα αιθανόλης 80%. «Η κατάλληλη υγιεινή των χεριών οδηγεί στην ταχεία αδρανοποίηση του SARS-CoV-2 και μπορεί να μειώσει τον υψηλό κίνδυνο από τις λοιμώξεις λόγω επαφών», ανέφεραν οι ερευνητές.

Προηγούμενη αμερικανική μελέτη είχε βρει ότι ο νέος κορονοϊός μπορεί να επιβιώσει στις χάλκινες επιφάνειες μόνο για τέσσερις ώρες (χάρη στις αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού), στο χαρτόνι (π.χ. των συσκευασιών) έως 24 ώρες, ενώ στις επιφάνειες από πλαστικό ή ανοξείδωτο χάλυβα έως 72 ώρες. Υπό διερεύνηση, όπως αναφέρει και η νέα μελέτη, συνεχίζει να παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα: ποιά είναι η ποσότητα των σωματιδίων του κορονοϊού (η λοιμογόνος δόση) που είναι αρκετή για να μεταδοθεί ο ιός σε άλλον άνθρωπο μετά από επαφή του ανθρώπινου δέρματος.