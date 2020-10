Κοινωνία

Εφετείο: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς

Έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

(φωτογραφία αρχείου)

Τέσσερα άτομα επιτέθηκαν το μεσημέρι με μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται έξω από το Εφετείο Αθηνών και ειδικότερα στη συμβολή των οδών Λουκάρεως και Μομφεράτου.

Οι δράστες αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή, ενώ σημειώνεται ότι δεν τραυματίστηκε κάποιος αστυνομικός.

Έως αυτή την ώρα δεν έχει γίνει κάποια προσαγωγή για το περιστατικό.