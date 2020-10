Πολιτική

Τι συζήτησαν Μητσοτάκης – φον ντερ Λάιεν

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, το μεταναστευτικό και το Ταμείο Ανάκαμψης βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που είχαν σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αντί της συνάντησής τους που είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή, ο Έλληνας πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Κομισιόν δεσμεύθηκαν να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση των προτάσεων της Επιτροπής για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και συμφώνησαν ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα «προβλέψιμο, δίκαιο και ανθεκτικό σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης, με τη σωστή ισορροπία μεταξύ κατανομής ευθυνών και αλληλεγγύης, και πλήρη προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ασύλου». Σημειώνεται, ότι η ελληνική πλευρά τόνισε την ανάγκη για το νέο σύμφωνο να αντιμετωπίσει επαρκώς τις πιέσεις που επιβάλλονται στα κράτη της πρώτης γραμμής.

Επιπλέον, και οι δύο πλευρές τόνισαν τη συνεχιζόμενη επείγουσα κατάσταση στο νησί της Λέσβου μετά τις πυρκαγιές στη Μόρια. Επαίνεσαν την ταχεία δουλειά που έχει γίνει από τις ελληνικές αρχές και αναγνώρισαν τον βασικό ρόλο της άμεσης ευρωπαϊκής βοήθειας. Υπενθύμισαν τις σημαντικές κοινές προσπάθειες τους τελευταίους 9 μήνες για την ανακούφιση του υπερπληθυσμού και τη βελτίωση των συνθηκών στα νησιά, μεταξύ άλλων μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος μετεγκατάστασης ασυνόδευτων παιδιών, ενώ αναγνωρίζουν ότι απαιτείται περισσότερη δουλειά για να διασφαλιστεί η προστασία αυτών στα νησιά, καθώς και να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες που έχουν βιώσει σημαντική πίεση τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Κομισιόν δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν το έργο της Task Force που δημιούργησε η Επιτροπή για τη δημιουργία κοινής πιλοτικής διαχείρισης των διαδικασιών μετανάστευσης και ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κατάλληλων νέων εγκαταστάσεων στη Λέσβο. Αυτό αντικατοπτρίζει τις προτάσεις του Νέου Συμφώνου, υπενθυμίζοντας τόσο την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση του ελληνικού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Εξάλλου, η συζήτησή τους επικεντρώθηκε στη στρατηγική να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα και ολόκληρη η ΕΕ μπορούν να αναδυθούν ισχυρότερες, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά από την τρέχουσα πανδημία. Όπως και άλλα κράτη μέλη, η Ελλάδα θα επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από το Ταμείο Ανάκαμψης, το NextGenerationEU, συμπεριλαμβανομένου του βασικού εργαλείου, του Μέσου Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας (RRF) που στοχεύει στη στήριξη των κοινών προτεραιοτήτων της ΕΕ μαζί με τις ειδικές απαιτήσεις των κρατών μελών. Χαιρέτησαν τη συνεχιζόμενη στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Επιτροπής και προσβλέπουν στην υποβολή του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τις επόμενες εβδομάδες. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι αυτό το σχέδιο θα αντικατοπτρίζει μια φιλόδοξη ατζέντα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων προς μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη προς όφελος του ελληνικού λαού, ιδίως της νέας γενιάς.

Τέλος, «οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως υπό το φως των τελευταίων ανησυχητικών εξελίξεων που σχετίζονται με το Varosha και επανέλαβαν ότι ο πλήρης σεβασμός των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ παραμένει ουσιαστικός». Εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να ενεργήσουν βάσει των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των εντάσεων στην περιοχή και να ξεκινήσει εποικοδομητικό διάλογο με την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ. Και οι δύο προσβλέπουν στην επικείμενη συζήτηση στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.