Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η ΕΕ εξασφάλισε το πιθανό εμβόλιο της Johnson & Johnson

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το τρίτο συμβόλαιο προαγοράς που υπογράφεται από την ΕΕ με κατασκευαστές εμβολίων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Πέμπτη τη σφράγιση μιας συμφωνίας με την Johnson & Johnson για την προμήθεια του πιθανού εμβολίου της κατά της COVID-19 για έως και 400 εκατομμύρια ανθρώπους.

Πρόκειται για το τρίτο συμβόλαιο προαγοράς που υπογράφεται από την ΕΕ με κατασκευαστές εμβολίων κατά της COVID-19 έπειτα από τις συμφωνίες με την AstraZeneca και τη Sanofi.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να παραγγείλουν έως και 400 εκατομμύρια σκευάσματα του πιθανού εμβολίου αφού λάβει έγκριση ως ασφαλές και αποτελεσματικό φάρμακο από τη ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της ΕΕ.

«Το συμβόλαιο επιτρέπει στις χώρες μέλη να αγοράσουν εμβόλια για 200 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να αγοράσουν εμβόλια για επιπλέον 200 εκατομμύρια ανθρώπους», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ΕΕ.

Προκειμένου να εξασφαλίσει τα εμβόλια, η ΕΕ έδωσε στην Johnson & Johnson μια προκαταβολή, το καταβληθέν ποσό της οποίας δεν αναφέρεται.