Πέτσας: Να απαντήσει ο Τσίπρας στις καταγγελίες Κοντονή για τον Ποινικό Κώδικα

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να δώσει εξηγήσεις για τις καταγγελίες Κοντονή αναφορικά με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που ρίχνουν στα μαλακά τους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής για εγκληματική οργάνωση.

«Σήμερα η συγκυρία επιβάλλει να εστιάσουμε σε τρία μείζονος σημασίας ζητήματα: τα εθνικά θέματα, τη δημοκρατία και την κοινωνία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Αλλά και σ' ένα καθοριστικό για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, την εμπιστοσύνη», πρόσθεσε και ανέλυσε: «σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα όπως γνωρίζετε η τουρκική πλευρά ανακοίνωσε πως από σήμερα πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο στο παραλιακό μέτωπο της Αμμοχώστου που από το 1974 παραμένει ακατοίκητο. Πρόκειται για άλλη μία προκλητική ενέργεια που παραβιάζει τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και συγκρούεται με το πρόσφατο κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αλλά και με χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτή την απόφαση της Τουρκίας. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη στη διάρκεια της οποίας εξέφρασε τη στήριξή του στην Κυπριακή Δημοκρατία και στις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει για το θέμα αυτό. Ένα είναι βέβαιο: η Τουρκία οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω. Αν δεν το κάνει, το θέμα θα απασχολήσει τους ηγέτες της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2020 καθώς θα τεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και φυσικά την Ελλάδα».

Αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Δημοκρατία και την πολιτική ιστορία της χώρας, να απαντήσει ο κ. Τσίπρας σε όσα κατήγγειλε ο κ. Κοντονής

Αναφορικά με τη Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Είμαστε μόλις μία μέρα μετά την ιστορικής σημασίας απόφαση της Δικαιοσύνης όπου φαίνεται ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Δικαιώνεται έτσι ένα αίτημα που υπέβαλε η δική μας κυβέρνηση προς τον Άρειο Πάγο αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμβριο του 2013. Πάνω απ' όλα ωστόσο δικαιώνεται η Δημοκρατία. Με την απόφαση του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη δράση της Χρυσής Αυγής, έκλεισε όπως τόνισε ο πρωθυπουργός ένας τραυματικός κύκλος της δημόσιας ζωής της χώρας. Η πολιτική του διάσταση έχει ευτυχώς κριθεί με τη νίκη της Δημοκρατίας που εξόρισε από τη Βουλή το ναζιστικό μόρφωμα. Τώρα η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη δίνει κι αυτή τη δική της απάντηση: το ναζιστικό μόρφωμα μετά τις κάλπες καταδικάστηκε και στο Δικαστήριο».

Συνεχίζοντας την αναφορά στα λόγια του πρωθυπουργού, ο κ. Πέτσας υπογράμμισε είναι μία απόδειξη της δύναμης που εκπέμπει το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και η διάκριση των εξουσιών. Η ενότητα, η αλήθεια και η ομαλότητα. Ωστόσο, η δίκη του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και της βίας μέσα στην κοινωνία παραμένει διαρκής. Η Δημοκρατία νίκησε. Είναι στο χέρι όλων μας να νικά καθημερινά». Και πρόσθεσε: «Η Ιστορία θα γράψει ότι η δίωξη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε με Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ολοκληρώθηκε με Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Θα κρατήσει, όμως, στις υποσημειώσεις της ότι κάποιοι συμπορεύονταν, μέσα και έξω από τη Βουλή, με το ναζιστικό μόρφωμα. Μαζί παρατάσσονταν στην ίδια πλατεία εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των συμπολιτών μας στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης. Μαζί μπλόκαραν το 2014 την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας για να ανατρέψουν την Κυβέρνηση Σαμαρά. Μαζί πόζαραν στο Καστελόριζο σε επικοινωνιακές πατριδοκάπηλες επισκέψεις. Μαζί ψήφισαν τη διενέργεια για το δημοψήφισμα - παρωδία που τόσο στοίχισε στη χώρα μας και όλους τους Έλληνες. Μαζί ψήφισαν και τον νόμο για την απλή αναλογική υποστηρίζοντας μάλιστα (με δήλωση του Προέδρου της Βουλής Ν. Βούτση στις, 30 Ιουνίου 2016) ότι «στη Βουλή δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες ψήφοι». Και, δυστυχώς, όλη αυτή την ανίερη σύμπλευση, ήρθε σήμερα να επιβεβαιώσει με ανατριχιαστικό τρόπο ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Σ. Κοντονής. Που φαίνεται να είχε προειδοποιήσει το κόμμα του και τον κ. Τσίπρα ότι με τις αλλαγές που προωθούνταν τότε στον Ποινικό Κώδικα στον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης - και με δεδομένη τη βασική αρχή ότι ισχύει πάντοτε ο ευνοϊκότερος νόμος, ακόμη και αναδρομικά - τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής θα έπεφταν στα μαλακά, τουλάχιστον για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης».

Είπε επίσης πως «αυτό καθώς, επέφερε μία σημαντική μείωση στο ελάχιστο όριο ποινής αναφορικά με το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Έτσι, από ποινή κάθειρξης 10 έως 20 έτη που προβλεπόταν μέχρι τότε, από 1η Ιουλίου 2019 ο «διευθυντής» εγκληματικής οργάνωσης τιμωρείται με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον πέντε χρόνων. Επί της ουσίας, ο καταδικασθείς για διεύθυνση αντιμετωπίζει πλέον την ίδια ποινή με εκείνη του απλού μέλος μίας εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης, σημαντική τροποποίηση στον Ποινικό Κώδικα που επήλθε επί ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε την κατάργηση της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων. Και σήμερα που αναμένονται οι ποινές για τους ενόχους της Χρυσής Αυγής, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Δημοκρατία και την πολιτική ιστορία της χώρας, να απαντήσει ο κ. Τσίπρας σε όσα κατήγγειλε ο κ. Κοντονής. Αναμένουμε να δώσει εξηγήσεις άμεσα.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή η μυωπική και μικροπολιτική συμπεριφορά που επί χρόνια πρόσφερε μανδύα πολιτικής και ηθικής νομιμοποίησης σε ένα μόρφωμα ντροπή για τη Δημοκρατία, δεν θα βρει ποτέ ξανά μιμητές σε δημοκρατικά κόμματα».

Στον ΣΥΡΙΖΑ ξεχειλίζει η υποκρισία

Για μεγάλη υποκρισία κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τον ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας σε ερωτήσεις για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα.

«Τι να απαντήσει κανείς όταν υπάρχει τόσο μεγάλη υποκρισία. Ξεχειλίζει η υποκρισία. Έχω ανακοινώσεις ακόμη και της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάρτιο του 2019 που κατήγγειλαν όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και έκαναν λόγω για ευνοϊκότερη μεταχείριση της ΧΑ με τον νέο ποινικό κώδικα. Δεν το ήξερε αυτό ο κ. Τσίπρας; H ίδια του η νεολαία το κατήγγειλε. Δεν άκουγε τις εκκλήσεις τις ΝΔ; Εμείς λέγαμε τότε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η διάταξη και μάλιστα ζητούσαμε να την ανακαλέσει γιατί ευνοούσε ευθέως τη ΧΑ. Επίσης τον Ιούνιο του 2019, πολλά δημοσιεύματα της εποχής αναδείκνυαν ότι η τροποποίηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι θα έριχνε στα μαλακά την ΧΑ για αυτή τη δίκη» είπε και πρόσθεσε «ξεχειλίζει η υποκρισία».

Επισήμανε ότι ακόμη και αν άλλαζε ο ποινικός κώδικας, από την κυβέρνηση της ΝΔ, τη συγκεκριμένη δίκη της ΧΑ δεν μπορούσε να την επηρεάσει, λόγω της μη δυνατότητας αναδρομικότητας. «Γι' αυτό αναδεικνύουμε την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ευθύνεται για το γεγονός της μείωσης των ποινών αλλά και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει η ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων» υπογράμμισε.

Ο κ. Πέτσας επίσης τόνισε ότι υπήρχαν συνεχείς κωλυσιεργίες στη συγκεκριμένη δίκη υπογραμμίζοντας ότι «αν ήταν συνειδητές ή όχι θα το κρίνει η ιστορία». Επίσης κάλεσε τον κ. Τσίπρα να τοποθετηθεί δημόσια για το εάν η αλλαγή στον ποινικό κώδικα αφορούσε και άλλες υποθέσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη ρίψη δακρυγόνων στη χθεσινή συγκέντρωση έξω από το Εφετείο είπε «Δεν υπάρχει κανένα θέμα εμπιστοσύνης στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και δεν υπεισερχόμαστε σε θέματα υπηρεσιακά».

Για τις τουρκικές προκλήσεις στην Κύπρο και τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Μ. Τσαβούσογλου ο κ. Πέτσας τόνισε: «Είναι βασικό θέμα η εμπιστοσύνη. Εμείς έχουμε πει ότι επιδιώκουμε την επίλυση της μόνης διαφοράς που έχουμε, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μέσα από το διάλογο. Και γι' αυτό καλούμε την Τουρκία να προχωρήσουμε σε αυτή την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών. Κάθε δίαυλος επικοινωνίας, όπως η συνάντηση των υπουργών εξωτερικών στο περιθώριο ενός διεθνούς φόρουμ είναι θετική. Ταυτόχρονα δεν θα αφήσουμε προκλήσεις, πέρα από τις διμερείς σχέσεις, που αφορούν το Κυπριακό να περάσουν έτσι. Γιατί έρχονται σε σύγκρουση με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι θέμα ευρύτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωτουρκικών σχέσεων και επαναλαμβάνω αν η Τουρκία δεν κάνει ένα βήμα πίσω θα το βρει μπροστά της».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη προσφέρει καρότο και μαστίγιο. Είναι στο χέρι της άλλης πλευράς τι θα επιλέξει. Το καρότο είναι η θετική ατζέντα που ευνοεί τη χρηματοδότηση της Τουρκίας και τη θετική αντιμετώπιση τόσο θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ΕΕ όσο και ευρύτερων θεμάτων όπως το μεταναστευτικό» υπογραμμίζοντας ότι έχει δοθεί ένα χρονικό ορόσημο, που είναι ο Δεκέμβριος, και τότε θα κριθεί όλη αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας για να αποφασίσει η ΕΕ την επιβολή κυρώσεων.

«Αυτό είναι ένα πλαίσιο που θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα, είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την κυπριακή δημοκρατία και την Ελλάδα αλλά αφορά όλη την Ευρώπη και αυτό το είδαμε και την προηγούμενη φορά» είπε.

Τέλος αναφερόμενος στις ρυθμίσεις των φορολογικών οφειλών που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών τόνισε «Φροντίζουμε να απλώσουμε σε βάθος χρόνου της εξυπηρέτηση των παλιών χρεών, ώστε να ελαφρύνουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να είναι συνεπείς με τις τρέχουσες υποχρεώσεις και να αποπληρώνουν ένα λογικό ποσό για τις παλιές».