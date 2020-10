Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: 300 εκ. ευρώ για επιδόματα - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Νέο «πακέτο στήριξης» προς τις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν από τον κορονοϊό ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας.

Νέο «πακέτο στήριξης» προς τις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν από τον κορονοϊό ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ειδικότερα, κατά τη σημερινή ενημέρωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, ανακοινώθηκε ότι αυξάνονται κατά 300 εκατομμύρια ευρώ οι πόροι του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή επιδομάτων (π.χ. ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα τέκνων, επίδομα στέγασης).

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο σχετικών οδηγιών του πρωθυπουργού αποφασίστηκε να αυξηθούν κατά 300 εκατ. ευρώ οι πόροι του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την καταβολή επιδομάτων, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα τέκνων και το επίδομα στέγασης.

Υπενθυμίζεται ότι:

--Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δίνεται σε πάνω από 270.000 νοικοκυριά με ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα και πολύ μικρή κινητή και ακίνητη περιουσία. Κάθε μήνα καταβάλλονται 200 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.

--Το επίδομα τέκνων χορηγείται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά σε πάνω από 1,5 εκατομμύρια παιδιά. Το ύψος του εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση κάθε οικογένειας και τον αριθμό των παιδιών. Το ποσό του επιδόματος, καταβάλλεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις και ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί (για το πρώτο και το δεύτερο), ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 140, 84 ή 56 ευρώ από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.

--Το επίδομα στέγασης καταβάλλεται σε πάνω από 260.000 οικογένειες με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και το ύψος του ανέρχεται σε 70 ευρώ το μήνα για το δικαιούχο και επιπλέον 35 ευρώ το μήνα για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού».