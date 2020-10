Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρωσία: Στρώμα ρύπων μήκους 40 χιλιομέτρων επιπλέει στον ωκεανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστια οικολογική καταστροφή στην Καμτσάτκα.

Η ρύπανση, που έχει προκαλέσει μαζικούς θανάτους ζώων και τραυματισμούς λουομένων στην Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σχηματίζει ένα συμπαγές στρώμα 40 χιλιομέτρων που μετακινείται πάνω στο νερό, διαπίστωσαν σήμερα επιστήμονες.

Αυτό το στρώμα, που έχει μήκος 40 χιλιόμετρα και πλάτος 30 με 100 μέτρα, βρίσκεται ανοικτά των ακτών της χερσονήσου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Άπω Ανατολής, που διεξάγει αυτές τις έρευνες.

Η ρύπανση αυτή, που πιστευόταν ότι είχε περιοριστεί σε μία παραλία, «έχει σαφή όρια, δεν διαλύεται και μετακινείται σταδιακά προς νότο», προς τα νησιά Κουρίλες που διεκδικούν η Ρωσία και η Ιαπωνία, «χωρίς να μειώνεται το μέγεθός της», αναφέρει στην ανακοίνωση αυτή ο επικεφαλής ενός εργαστηρίου βιολογίας του πανεπιστημίου, ο Κίριλ Βίνικοφ.

Η ρύπανση αυτή έχει τη μορφή ενός «ύποπτου αφρού» χρώματος «σκούρου πράσινου». Οι ερευνητές αναφέρουν πως κατάφεραν να πάρουν δείγματα με ελικόπτερο παρά την κακοκαιρία, τα οποία θα σταλούν στο Βλαδιβοστόκ.

Εδώ και ημέρες, κάτοικοι της χερσονήσου της Καμτσάτκα έχουν διαπιστώσει την παρουσία εντυπωσιακά πολλών νεκρών θαλάσσιων ζώων στις παραλίες του Ειρηνικού ωκεανού ενώ άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με το νερό ή βρέθηκαν κοντά σ' αυτό εμφάνισαν εγκαύματα και στομαχικές διαταραχές.

Χθες, Τετάρτη, οι ρωσικές αρχές άρχισαν έρευνα για «παραβίαση των κανόνων διαχείρισης επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών και αποβλήτων» και για «θαλάσσια ρύπανση», αναφέροντας πως τα πρώτα δείγματα υποδεικνύουν την παρουσία «ενός ρυπαντή, του οποίου η πυκνότητα βρίσκεται κοντά σε εκείνη του βιομηχανικού πετρελαίου, ή μιας άλλης ουσίας που περιέχει ελαιώδη συστατικά».

Ο κυβερνήτης της Καμτσάτκα δήλωσε πως η πηγή της ρύπανσης μπορεί να είναι μια εγκαταλειμμένη χωματερή φυτοφαρμάκων που βρίσκεται κοντά και δεσμεύθηκε ότι θα αναλάβει και πάλι τη διαχείρισή της.

Μολονότι οι αρχές εξακολουθούν να μην αποκλείουν κάποιο «φυσικό» φαινόμενο, άλλοι εμπειρογνώμονες, που ερωτήθηκαν από την εφημερίδα Novaia Gazeta και το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, προτείνουν το σενάριο μιας διαρροής επτυλίου, ενός εξαιρετικά τοξικού καυσίμου πυραύλων που προήλθε ίσως από κάποια στρατιωτική εγκατάσταση.

Σήμερα ο κυβερνήτης δήλωσε ωστόσο πως τα δείγματα που έχουν ληφθεί είναι προς το παρόν «αρνητικά για το επτύλιο».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως εντοπίσθηκαν υπερβολικά υψηλά επίπεδα πετρελαϊκών προϊόντων και φαινόλης, αλλά δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιες συνέπειες στα ζώα και τους ανθρώπους. Ο κυβερνήτης, ο οποίος βρίσκεται στη θέση αυτή εδώ και μερικές εβδομάδες, δήλωσε εξάλλου πως συνολικά «έχουμε εξετάσει περίπου 20 πρόσωπα και οκτώ έχουν διαγνωσθεί με εγκαύματα πρώτου βαθμού στον κερατοειδή».