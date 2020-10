Οικονομία

Δεκαετές ομόλογο: νέο ιστορικό χαμηλό!

Ακόμη χαμηλότερα το κόστος δανεισμού, μετά τις εκτεταμένες παρεμβάσεις της ΕΚΤ.

Κάτω από το 0,9% υποχώρησε σήμερα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, στο 0,882%.

Η μεγάλη άνοδος των τιμών στη δευτερογενή αγορά η οποία συνδέεται με ιδιαίτερα αυξημένο όγκο συναλλαγών, συνδέεται με τις εκτεταμένες παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και οι οποίες όπως υπογράμμισε χθες η επικεφαλής της Κρ. Λαγκάρντ θα πρέπει ενόψει του δευτέρου κύματος πανδημίας να συνεχίσουν με αμείωτο ρυθμό.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο όγκος των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος) προσέγγισε το μισό τρισεκατομμύριο ευρώ, έναντι τζίρου μόλις 4 δισ. ευρώ που καταγράφηκε για ολόκληρο το Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ μέσω του προγράμματος PEPP (στο οποίο συμμετέχουν και τα ελληνικά ομόλογα) είχε αγοράσει συνολικά ομόλογα αξίας 571,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ το δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου αγοράστηκαν ομόλογα 3,020 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά από την αρχή του προγράμματος η ΕΚΤ έχει απορροφήσει 12,966 δισ. ευρώ σε τίτλους του Ελλ. Δημοσίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει στη διεύρυνση του προγράμματος αγοράς τίτλων που υλοποιεί στο πλαίσιο της πανδημίας (PEPP) στο προσεχές διάστημα, ενώ το συνολικό ύψος των ελληνικών ομολόγων που με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θεωρούνται επιλέξιμα για το πρόγραμμα PEPP αγγίζει τα 16 δισ. ευρώ.