Η Μέγκαν Μαρκλ και ο φόβος του πρώην συμπρωταγωνιστή της

Ο ηθοποιός στο “Suits” ήταν παλαιότερα ο σύντροφος της Δούκισσας του Σάσεξ.

Ο Πάτρικ Τζ. Άνταμς (Patrick J. Adams) λέει ότι αισθάνεται «φόβο» και γι' αυτόν τον λόγο δεν επικοινωνεί με την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στην τηλεοπτική σειρά «Suits» Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle).

Ο ηθοποιός στη σειρά ήταν ο σύντροφος της Δούκισσας του Σάσεξ, αλλά από τότε που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι, τον Μάιο του 2018, έχασε κάθε επαφή μαζί της.

«Ειλικρινά, νομίζω ότι φοβάμαι» είπε ο ηθοποιός στο Radio Times. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μπορούσα να σηκώσω το τηλέφωνο και να την καλέσω ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν ξέρω τι θα της έλεγα», πρόσθεσε.

Ο Άνταμς είπε ότι μετά τη γέννηση του Άρτσι και την απόκτηση της κόρης του με τη σύζυγό του Τρόιαν Μπελισάριο (Troian Bellisario) τα δύο ζευγάρια ήρθαν σε επαφή.

«Μετά τη γέννηση των παιδιών μας, ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα και δώρα, αλλά υποθέτω ότι φοβάμαι λίγο. Νομίζω ότι είναι καθαρός φόβος. Υποθέτω ότι φοβάμαι στην ιδέα να σπάσω τον τοίχο να ξεκινήσω μία συζήτηση» είπε ο Άνταμς.