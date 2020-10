Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: ανοιχτά τα εμπορικά κέντρα στο Λος Άντζελες

Παραμένουν κλειστοί οι κινηματογράφοι. Επιστρέφουν σε άλλες περιοχές της χώρας πιο αυστηρά μέτρα.

Τα εμπορικά κέντρα στο Λος Άντζελές άνοιξανγια πρώτη φορά εδώ και μήνες, όμως οι κινηματογράφοι και η Ντίσνεϊλαντ παραμένουν κλειστά καθώς οι αρχές της πολιτείας προσπαθούν να ανοίξουν την οικονομία χωρίς να προκαλέσουν νέα άνοδο των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Η κίνηση να επιτραπεί το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων στην κομητεία του Λος Άντζελες, αν και μόνο στο 25% της χωρητικότητάς τους, ελήφθη αφού ο αριθμός των κρουσμάτων και των νοσηλειών από covid-19 παραμένει σε σταθερά επίπεδα στη νότια Καλιφόρνια, σε αντίθεση με την τάση στη Νέα Υόρκη και άλλες μεσοδυτικές πολιτείες.

Τα κλειστά εμπορικά κέντρα ήταν από τα τελευταία καταστήματα που έλαβαν άδεια να επαναλειτουργήσουν στην κομητεία του Λος Άντζελες καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της επιδημίας στην οικονομία και να μειώσουν την ανεργία.

Η Walt Disney, η οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα απολύσει 28.000 εργαζόμενους, και οι ιδιοκτήτες κινηματογράφων, που καταγγέλλουν ότι θα αναγκαστούν να κλείσουν οριστικά, ζητούν από τις αρχές της Καλοφόρνιας να τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν και πάλι.

Όμως ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ εξήγησε ότι, παρά την απώλεια των θέσεων εργασίας, δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Ντίσνεϊλαντ να επαναλειτουργήσει ακόμη.

Την ώρα που η Καλιφόρνια αναζητά τρόπους να επανεκκινήσει την οικονομία της, στο Ουισκόνσιν ο κυβερνήτης Τόνι Έβερς δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί ένα νοσοκομείο εκστρατείας κοντά στο Μιλγουόκι καθώς τα νοσοκομεία της πολιτείας δεν είναι πλέον σε θέση να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό ασθενών με covid-19.

«Στα πρόθυρα κατάρρευσης»

«Χθες ενημερώθηκα ότι το σύστημα υγείας μας παραπαίει και ότι βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης», δήλωσε ο Έβερς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Ελπίζαμε ότι δεν θα έρθει αυτή η ημέρα, όμως το Ουισκόνσιν είναι ένα πολύ διαφορετικό, σκοτεινό μέρος σήμερα».

Το Ουισκόνσιν είναι μία από τις επτά πολιτείες των ΗΠΑ --ανάμεσά τους η Μοντάνα και η Βόρεια και Νότια Ντακότα-- όπου τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ρεκόρ νοσηλειών λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters, στο Ουισκόνσιν καταγράφονται περίπου 15 νοσηλευόμενοι ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους, ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με τον Ιούνιο.

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι τα μπαρ στην πολιτεία μπορούν να λειτουργήσουν στο 50% της χωρητικότητάς τους στις περιοχές όπου οι ασθενείς με covid-19 αποτελούν λιγότερο από το 15% των νοσηλευόμενων στα νοσοκομεία.

Στη Νέα Υόρκη, όπου το ποσοστό των θετικών τεστ για κορονοϊό έχει αυξηθεί σε κάποιες γειτονιές σε πάνω από το 3% επί επτά συνεχείς ημέρες, ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο και ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο ακολουθούν αντικρουόμενες προσεγγίσεις στο κλείσιμο των επιχειρήσεων και τον περιορισμό των μετακινήσεων των κατοίκων.

Το σχέδιο του δημάρχου, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τους υπέρορθόδοξους Εβραίους καθώς αφορά και τη συνοικία όπου μένουν, προβλέπει πιο αυστηρούς ελέγχους ανά συνοικία.

Ο Κουόμο, που έχει και τον τελικό λόγο στην επιβολή μέτρων, έδωσε στη δημοσιότητα έναν χάρτη με χρώματα, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση καθώς δεν καθιστά ξεκάθαρο ποιες μη απαραίτητες επιχειρήσεις θα πρέπει να κλείσουν και σε ποιους δρόμους.