Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής

Τι προβλέπεται στην τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τροπολογία κατέθεσαν πριν από λίγο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με την οποία προτείνεται να αποστερούνται αυτοδίκαια και διαρκώς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όσοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας για τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα («εγκληματική οργάνωση») και κατά το χρόνο της τέλεσής τους είχαν την ιδιότητα του μέλους του ελληνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ή καταδικάστηκαν ως συναυτουργοί και συμμέτοχοι μέλους του ελληνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που τέλεσε τις παραπάνω πράξεις.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση, η παρούσα τροπολογία συνιστά έννομη συνέπεια καταδικαστικής απόφασης, που επέρχεται αυτόθροα και μπορεί να εφαρμοστεί και αναδρομικά, δηλ. ακόμη και σε σχέση με καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν ήδη επιβληθεί.

Την τροπολογία κατέθεσαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Ραγκούσης, ο Τομεάρχης Εσωτερικών Κώστας Ζαχαριάδης και ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης.