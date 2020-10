Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Νέες φωτογραφίες από την δράση των κουκουλοφόρων έξω από το Εφετείο

Στη δημοσιότητα νέο φωτογραφιό υλικό από τα επεισόδια στο Εφετείο που σημειώθηκαν μετά την απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.

Νέες φωτογραφίες από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη, στο Εφετείο Αθηνών μετά την απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση δίνει η Αστυνομία στη δημοσιότητα.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνει λόγο για επιθέσεις με μολότοφ και προσπάθεια πυρπόλησης οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ διαδηλωτές καταγγέλλουν απρόκλητη διάλυση της πορείας από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και υπέρμετρη χρήση χημικών.

Οι φωτογραφίες αυτές εξετάζονται στα εργαστήρια προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση ατόμων.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, «στις 11.55 ώρα, περίπου 10 λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, και ενώ η πολυπληθής - 20.000 άτομα τουλάχιστον - συγκέντρωση διαλυόταν, αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση με μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα από περίπου 600 άτομα, στη συμβολή των οδών Κ. Λουκάρεως και Λ. Αλεξάνδρας».

«Σκοπός της επίθεσης ήταν η καταστροφή των οχημάτων της Αστυνομίας, τα οποία έφραζαν την πρόσβαση προς το Εφετείο. Προκλήθηκαν φθορές σε 10 οχήματα της Αστυνομίας», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Από τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε χρήση αντλιών νερού υπό πίεση, ώστε να αποκρουσθεί η επίθεση. Επειδή δεν υπήρξε υποχώρηση των επιτιθεμένων έγινε περιορισμένη χρήση χημικών για τη διάλυσή τους. Παράλληλα συνεχίσθηκε η ρίψη νερού, ώστε να μειωθούν οι συνέπειες των χημικών για το συγκεντρωμένο πλήθος που αποχωρούσε. Περισσότερες από 150 μολότοφ ερρίφθησαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων κυρίως στην διάρκεια καταδίωξης στην κάθοδο της Λ. Αλεξάνδρας«, καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.