Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σαρώνει στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρεκόρ κρουσμάτων στην Ολλανδία από την αρχή της πανδημίας. Τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων στην Πορτογαλία για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο.

Ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ολλανδία κατέγραψε ρεκόρ, με πάνω από 5.800 νέα περιστατικά σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας.

Η γρήγορη αυτή αύξηση ασκεί πιέσεις στις αρχές να επιβάλουν νέους περιορισμούς στη χώρα.

Η Πορτογαλία κατέγραψε σήμερα πάνω από 1.000 νέα κρούσματα κορονοϊού σε μία μόνο ημέρα, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, με την κυβέρνηση να προειδοποιεί ότι η χώρα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την μάχη που έχει μπροστά της.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό που έρχεται», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Αντόνιο Σάλες σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε νοσοκομείο στην πόλη Μπράγκα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με την υγειονομική αρχή DGS, σήμερα καταγράφηκαν συνολικά 1.278 νέα κρούσματα και 10 θάνατοι. Η τελευταία φορά που η Πορτογαλία ανακοίνωσε πάνω από 1.000 ημερήσια κρούσματα ήταν στις 10 Απριλίου κατά τη διάρκεια του lockdown.