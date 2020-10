Κόσμος

Στο εδώλιο δύο από τους “Beatles” του Ισλαμικού Κράτους

Στο δικαστήριο εμφανίστηκαν μέσω βίντεο, φορώντας τη στολή του κρατούμενου, με μάσκα και χειροπέδες.

Δύο τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, γνωστοί με το παρωνύμιο «Beatles», μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ, όπου θα δικαστούν για την ομηρεία και τον φόνο τεσσάρων Αμερικανών δημοσιογράφων και εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ο 36χρονος Αλεξάντα Κότεϊ και ο 32χρονος Ελ Σάφι αλ Σέιχ, που μέχρι πρότινος κρατούνταν στο Ιράκ, εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στην Αλεξάντρια, κοντά στην Ουάσιγκτον, αλλά θα παραμείνουν υπό κράτηση σε μυστικό μέρος το οποίο βρίσκεται στην πολιτεία Βιρτζίνια, σύμφωνα με την εισαγγελία.

«Ήταν επικεφαλής μιας βίαιης ομάδας που ευθύνεται για την ομηρεία Ευρωπαίων και Αμερικανών πολιτών, αλλά και άλλων, από το 2012 ως το 2015», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Η δικαστής Τερέζα Μπιουκάναν διάβασε τις οκτώ κατηγορίες που βαρύνουν τους δύο άνδρες, οι οποίοι φαίνονταν σε σύγχυση σχετικά με την κατάστασή τους.

Ο Ελ Σάφι ελ Σέιχ ρώτησε αν είναι υπό κράτηση και η δικαστής του απάντησε «ναι».

Ο Κότεϊ είπε ότι αναμένει «να με ενημερώσουν τι συμβαίνει, όλο αυτό είναι καινούργιο για εμένα».

Αύριο Παρασκευή πρόκειται να εμφανιστούν εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι μεγάλωσαν και ριζοσπαστικοποιήθηκαν στη Βρετανία, ανήκαν σε μια τετράδα, την οποία οι όμηροι είχαν ονομάσει «Beatles» λόγω της αγγλικής προφοράς τους. Έκτοτε τους έχει αφαιρεθεί η βρετανική υπηκοότητα.

Ο ομάδα τους απήγαγε πολλούς ξένους, βασάνισε και αποκεφάλισε κάποιους κρατούμενους και δημοσιοποίησε προπαγανδιστικά βίντεο που σόκαραν όλο τον κόσμο.

Η δίκη τους, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει οριστεί ακόμη, αναμένεται να μετατραπεί σε δίκη του Ισλαμικού Κράτους.

«Πρώτο βήμα»

Μεταξύ των θυμάτων της ομάδας των «Beatles» ήταν τέσσερις Αμερικανοί: οι δημοσιογράφοι Τζέιμς Φόλεϊ και Στίβεβ Σότλοφ που φονεύθηκαν το 2014, και οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις Κέιλα Μίλερ και Πίτερ Κέσιγκ.

Σε ανακοίνωσή τους οι οικογένειές τους χαιρέτισαν «ένα πρώτο βήμα στην αναζήτηση δικαιοσύνης».

Οι «Beatles» εκτέλεσαν επίσης τους Βρετανούς Ντέιβιντ Χέινς και Άλαν Χέμινγκ και τους Ιάπωνες Χαρούνα Γιουκάβα και Κένζι Γκότο, ενώ κράτησαν ομήρους μεταξύ άλλων Ισπανούς και Γάλλους πολίτες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο χαιρέτισε τη μεταφορά των δύο τζιχαντιστών στις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ δεν θα σταματήσουν αν οι φερόμενοι αυτοί τρομοκράτες δεν έχουν λογοδοτήσει για τα εγκλήματά τους και αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη για τις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε ο Πομπέο στο Twitter.

Οι Κότεϊ και Ελ Σάφι ελ Σέιχ συνελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2018 από τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία και παραδόθηκαν στον αμερικανικό στρατό στο Ιράκ τον Οκτώβριο του 2019, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.

Οι ΗΠΑ είχαν υποβάλει αίτημα ήδη από το 2015 στις βρετανικές αρχές για να λάβουν στοιχεία προκειμένου να τους απαγγείλουν κατηγορίες. Όμως το 2018 το Λονδίνο σταμάτησε τη συνεργασία αυτή, καθώς η βρετανική κυβέρνηση δέχθηκε βροχή επικρίσεων επειδή δεν ζήτησε από τις ΗΠΑ διαβεβαιώσεις ότι οι δύο τζιχαντιστές δεν θα καταδικαστούν σε θάνατο.

Στα τέλη Αυγούστου οι ΗΠΑ δεσμεύθηκαν και στη συνέχεια η βρετανική δικαιοσύνη άρχισε να συνεργάζεται και πάλι με την αμερικανική.

Από τη δίκη λείπει ο Μοχάμεντ Εμουάζι, ο επονομαζόμενος «Τζιχάντι Τζον», ο οποίος έγινε γνωστός από τις εμφανίσεις του στα βίντεο προπαγάνδας της ομάδας όπου εμφανιζόταν ντυμένος στα μαύρα και κρατώντας έναν μπαλτά. Σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 2015 σε αμερικανικό βομβαρδισμό στη Συρία.

Ο τέταρτος «Beatle» κρατείται σε φυλακή στην Τουρκία.