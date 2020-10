Πολιτική

Παρασκευόπουλος: είναι σωστό αυτό που λέει ο Κοντονής

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, μετά το σάλο που προκλήθηκε.

«Είναι σωστό αυτό που λέει ο Κοντονής» δήλωσε ο Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παρασκευόπουλος, μιλώντας στον Realfm.

«Είναι σωστό αυτό που λέει ο Κοντονής ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να μην προχωρήσει στην αλλαγή του Ποινικού κώδικα και ενώ ήταν έτοιμο το έργο να προωθηθεί αργότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως θεώρησε ότι ένα έργο που τελείωσε κατά την διάρκεια της θητείας του δεν έπρεπε να περιμένει.

Για να έχουμε στο σύνολο του έναν νέο κώδικα προτιμότερο στο σύνολο του από τον προηγούμενο, περιέχει 450 άρθρα, πέρασαν και κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις που είναι προβληματικές και δεν το αρνούμαι ότι είναι προβληματικές και κάποιες από αυτές και άστοχες», τόνισε ο κ. Παρασκευόπουλος.

«Η ιδιομορφία είναι ότι όταν ψηφίζεται ένας κώδικας ψηφίζεται ως ένα άρθρο στο σύνολο του και δεν μπορεί να γίνει διόρθωση σε επιμέρους ρυθμίσεις. Αυτές οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν αργότερα άλλα η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε τον πολιτικό χρόνο για να της κάνει... τον ψήφισε και έφυγε. Εκ του αποτελέσματος θα σας έλεγα ότι η γνώμη μου σήμερα θα ήταν διαφορετική σε επιμέρους άρθρα, όχι στο σύνολο του», πρόσθεσε ο πρώην υπουργός, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή.

Σε διευκρινιστική του δήλωση, ο κ. Παρασκευόπουλος κάνει λόγο για «αλλοίωση του μηνύματος του» και υπογραμμίζει ότι «για πολλοστή φορά από μια τοποθέτησή μου απομονώνεται μια φράση και αναπαράγεται με τίτλους που διαστρεβλώνουν το μήνυμα, ώστε να πλήττονται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ομιλών.

Η επόμενη ακριβώς φράση της επίμαχης δήλωσής μου σε ραδιοφωνικό σταθμό, δικαιολογεί την προώθηση του Ποινικού Κώδικα. Προσθέτω ρητά ότι και σήμερα, αντίθετα με τον Σταύρο Κοντονή, θα συμφωνούσα με την ανάγκη ψήφισης του νέου Κώδικα.

Φυσικά, διαφωνώ και με την επιλογή του Σταύρου Κοντονή να θέσει το ζήτημα τη στιγμή, που θα έπρεπε να συζητάμε για την ιστορική σημασία του χαρακτηρισμού της Χ.Α. ως εγκληματικής οργάνωσης».