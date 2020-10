Πολιτική

Μητσοτάκης: έκλεισε ένας τραυματικός κύκλος της δημόσιας ζωής της χώρας

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη χθεσινή ιστορικής σημασίας απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος συναντήθηκαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος Δαυίδ Σαλτιέλ και τον γενικό γραμματέα Βίκτωρα Ελιέζερ. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έκλεισε ένας τραυματικός κύκλος της δημόσιας ζωής της χώρας καθώς το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, αφού πρώτα έμεινε εκτός Βουλής με την ψήφο των πολιτών, χθες καταδικάστηκε και από το Δικαστήριο. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε πως το κράτος δικαίου και το πολιτικό σύστημα της χώρας επέδειξαν την δέουσα υπευθυνότητα, ώστε να απαλλάξουν τη Δημοκρατία από την απειλή ενός ολοκληρωτικού μορφώματος, όπως αυτό της Χρυσής Αυγής.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι οι εκπρόσωποι του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ) εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη χθεσινή ιστορικής σημασίας απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Επιπλέον ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Σαλτιέλ επισήμανε τις ανησυχίες που είχε εκφράσει ο ελληνικός εβραϊσμός από το 2012, όταν εξελέγησαν στη Βουλή τα στελέχη της Χρυσής Αυγής και μνημόνευσε ότι τόσο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι η ελληνική Πολιτεία δεν θα ανεχθεί την άσκηση βίας από οποιοδήποτε νεοναζιστικό μόρφωμα.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η οικοδόμηση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ο ίδιος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα επιβλέπουν τις διαδικασίες ώστε να επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες που απομένουν.

Συζητήθηκαν επίσης οι εκδηλώσεις που πρόκειται να διεξαχθούν στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος (ΙHRA) για το έτος 2021 καθώς και στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.