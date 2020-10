Πολιτική

Σακελλαροπούλου: η Τουρκία θα έχει συνέπειες αν επιμείνει στην επιθετικότητα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνέντευξη της ΠτΔ στην εφημερίδα La Repubblica, εν όψει της επίσκεψης της στην Ιταλία.

Την παραμονή της επίσκεψής της στην Ιταλία και των συναντήσεών της με τον Ιταλό ομόλογό της Σέρτζιο Ματαρέλα και με τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπόλου παραχώρησε αναλυτική συνέντευξη στην εφημερίδα της Ρώμης La Repubblica, με αναφορά στο προσφυγικό, στις σχέσεις με την Τουρκία, και στις συνομιλίες που θα έχει στη Ρώμη επί διμερών και ευρωπαϊκών θεμάτων.

Eρωτηθείσα για τη σχέση και την στάση της Τουρκίας και για το προσφυγικό και την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Μόρια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα βρέθηκε ανάμεσα σε δύο ταυτόχρονες κρίσεις που συνδέονται με την ένταση με την Τουρκία. Από τα τέλη Ιουλίου βρεθήκαμε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε μία κλιμάκωση χωρίς προηγούμενο της επιθετικότητας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μία επιθετικότητα που βασίζεται σε αυθαίρετη ερμηνεία του διεθνούς δικαίου.

Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω τα συμβάντα του Φεβρουαρίου και Μαρτίου, με την απαράδεκτη ιδιοτελή εκμετάλλευση από την τούρκικη πλευρά των μεταναστευτικών ροών και των προσφύγων στα βόρεια σύνορα της χώρας μας. Και οι δύο περιπτώσεις δεν αποτελούν διμερή θέματα και υπερβαίνουν σαφώς το εθνικό μας συμφέρον, γιατί τα σύνορά μας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επείγουσα ανάγκη για μία νέα αποτελεσματική και ανθρωπιστική πολιτική προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Στην Ανατολική Μεσόγειο καταστήσαμε σαφές ότι παράνομες πράξεις και προκλήσεις όπως αυτές που διέπραξε η Τουρκία δεν συνάδουν με τους διεθνείς νόμους και τις διεθνείς σχέσεις. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την ειρήνη και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αντικατοπτρίζουν τις θέσεις μας και δεν αφήνουν αμφιβολίες ότι θα υπάρξουν σημαντικές συνέπειες αν η Τουρκία επιμείνει με την μονομερή επιθετικότητά της».

Αναφερόμενη, πάντα, στις σχέσεις με την Τουρκία, η κυρία Σακελλαροπούλου πρόσθεσε, «Εμείς θέλουμε να έχουμε ειρηνική και εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία. Για τον λόγο αυτό η αποκλιμάκωση της έντασης είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση. Η Ευρώπη έκανε πάντα προσεκτικά βήματα για να επιλύσει κρίσεις και διαφορές. Στην Τουρκία δόθηκε ένα λογικό περιθώριο κινήσεων αλλά την ίδια στιγμή η Άγκυρα έλαβε την προειδοποίηση ότι τα κράτη μέλη περιμένουν να λήξει η επιθετική της συμπεριφορά».

Απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας της Ρώμης αν βλέπει κίνδυνο πολέμου στην Μεσόγειο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε.

«Προτιμώ να μιλώ με όρους ειρήνης και συμβιβασμού μεταξύ γειτόνων. Αλλά ο κίνδυνος πολέμου προέκυψε με έντονο τρόπο σε δημόσιες δηλώσεις, και όχι ξαφνικά. Οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στη θάλασσα εντάσσονται σε μία ρητορική εξαιρετικά επιθετική προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ελλάδα είναι μία σύγχρονη χώρα όπου ισχύει το κράτος δικαίου, μία χώρα με βαθιά προσκόλληση στη διεθνή νομοθεσία και στις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των χωρών. Καμία σπίθα πολέμου δεν θα πυροδοτηθεί με δική μας ευθύνη. Αλλά δεν θα γίνει ανεκτή καμία απειλή στην κυριαρχία μας και στα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτή. Ο σκοπός μας είναι να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με μια συγκεκριμένη ατζέντα στην Ανατολική Μεσόγειο και η εξεύρεση συμφωνίας»

"Δεν θεωρείτε ότι η αντίθεση της Κύπρου σε κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας -εκτός και αν ληφθούν ευρωπαϊκά μέτρα κατά της Άγκυρας- είναι μια πράξη realpolitik που αντιτίθεται στις ευρωπαϊκές αξίες και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;", ρώτησε η La Repubblica. Και η πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε.

«Δεν μπορούμε να συζητούμε για ευρωπαϊκές αρχές, σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας -συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- εάν αγνοούμε αυτό που είναι πασιφανές σε όλους μας: τη συνεχή, εδώ και 46 χρόνια, ξεκάθαρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών του πληθυσμού της Κύπρου μετά την τουρκική εισβολή, την κατοχή και τον εποικισμό σχεδόν του 37% της επικράτειας της Κυπριακή Δημοκρατίας, ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, υπήρξαν πεπεισμένοι υποστηρικτές των κυρώσεων, μετά από τα πρόσφατα γεγονότα στην Λευκορωσία. Δεν ήταν θέμα realpolitik αλλά αξιοπιστίας και συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε ό,τι αφορά τη συνάντησή της με τον Ιταλό Πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (στην οποία ζητήθηκε να σχολιάσει την ιταλική στάση έναντι της Τουρκίας και αν αυτή είναι υπερβολικά "μαλακή") δηλώνει στην ιταλική κεντροαριστερή εφημερίδα:

«Θα έχω μία γόνιμη συζήτηση με τον Πρόεδρο Ματαρέλα επί όλων των ζωτικών ανοιχτών ζητημάτων -και των επιλογών που αφορούν τις σχέσεις μας, στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών φιλοδοξιών μας και των κοινών μας στόχων. Μοιραζόμαστε την πίστη στη διπλωματία και στο νόμο όπως και τη βούληση να αναπτυχθεί η συνεργασία και η κοινή προσέγγιση μεταξύ των χωρών μας».

Παράλληλα, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρεται αναλυτικά στα αναγκαία βήματα για το προσφυγικό, στην καταστροφική πυρκαγιά της Μόριας και τονίζει.

«Η καταστροφική πυρκαγιά της Μόριας είναι μία σκληρή υπενθύμιση του ότι χρειαζόμαστε βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα των προσφύγων και των μεταναστών. Η Ελλάδα επιμένει να φτάσουμε σε έναν μόνιμο μηχανισμό αλληλεγγύης με έναν σημαντικό στοιχείο μετεγκαταστάσεων που μπορεί να υλοποιηθεί από το καινούργιο Σύμφωνο που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο εβδομάδες. Είναι η μοναδική λύση για να μειώσουμε το δυσανάλογο βάρος που σηκώνουν οι χώρες "της πρώτης γραμμής" όπως η Ελλάδα και η Ιταλία».

Ερωτηθείσα, τέλος, αν υπάρχει ένας ξεχωριστός τρόπος των γυναικών να ασκούν εξουσία, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου απαντά.

«Θέλω να αναφέρω τα όσα είπε η Mισέλ Μπασλέ, η πρώην Πρόεδρος της Χιλής. "Όταν μία γυναίκα γίνεται ηγέτης, αυτό την αλλάζει. Όταν πολλές γυναίκες γίνονται ηγέτες αυτό αλλάζει την πολιτική και τις πολιτικές". Οι γυναίκες στην πολιτική δίνουν προτεραιότητα στα κοινωνικά ζητήματα, είναι πιο ευαίσθητες στα ανθρώπινα δικαιώματα, προωθούν την ισότητα, στοχεύουν σε ένα βιώσιμο μέλλον και ενθαρρύνουν με τη συμμετοχή τους την πίστη στη Δημοκρατία. Πιστεύω ότι οι γυναίκες ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας. Είμαι ευτυχής που η εκλογή μου ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων στον εαυτό τους. Οι νέες πρέπει να ξέρουν ότι έχουν στα χέρια τους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».