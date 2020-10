Κοινωνία

Φουντούλης στον ΑΝΤ1: η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύθηκε εμένα και τον νεκρό γιό μου (βίντεο)

Τι λέει ο πρώην Ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο γιός του οποίου σκοτώθηκε στο Νέο Ηράκλειο. Τι δηλώνουν συγγενείς άλλων μελών της οργάνωσης.