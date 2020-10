Κοινωνία

Ο Δημήτρης Κουσουρής στον ΑΝΤ1 για την πρώτη επίθεση της Χρυσής Αυγής (βίντεο)

Τι δηλώνει ο νεαρός τότε φοιτητής, που τραυματίστηκε σοβαρά από χτυπήματα φασιστών. Ήταν η πρώτη υπόθεση που πήγε στα δικαστήρια.​