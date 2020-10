Πολιτική

Χρυσοχοΐδης σε ΣΥΡΙΖΑ: σε επτά μήνες ρίξατε τα τριπλάσια χημικά

Η απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στον ΣΥΡΙΖΑ για την κριτική που του ασκεί, με αφορμή τα επεισόδια στο Εφετείο.

Την κατάργηση των χημικών σε σύντομο μέλλον, προαναγγέλλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δήλωση που ανάρτησε πριν από λίγο στο tweeter και με την οποία επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ για την κριτική που του ασκεί, με αφορμή τα χτεσινά επεισόδια στο Εφετείο.

«Δουλεύουμε, ώστε σε σύντομο μέλλον, να μην χρειάζονται χημικά!», αναφέρει σε tweet του ο κ. Χρυσοχοΐδης, και όπως λένε πηγές του υπουργείου, ήδη είναι υπό επεξεργασία το θέμα, προκειμένου να καταργηθούν.

Ο υπουργός κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι λέει ψέματα «και κουνάει το δάχτυλο», καθώς επί διακυβέρνησής του, μέσα σε επτά μήνες, η αστυνομία είχε ρίξει τον τριπλάσιο αριθμό χημικών, απ' ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ, στο διπλάσιο χρονικό διάστημα. Επίσης αναφέρει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορούν να αντέξει μια σοβαρή, δημοκρατική αστυνομία!

Ειδικότερα, σε ένα tweet ο υπουργός αναφέρει:

«Στις διαδηλώσεις στην Αθήνα: 1ο επτάμηνο 2019. Διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Χρήση 2.135 δακρυγόνων-χημικών. Από Αύγουστο 2019 έως σήμερα (14 μήνες). Διακυβέρνηση ΝΔ. Χρήση 778 δακρυγόνων-χημικών».

Αμέσως μετά ανάρτησε και δεύτερη δήλωση στην οποία αναφέρει:

«Σε 7 μήνες ΣΥΡΙΖΑ, 2.135. Σε διπλάσιο διάστημα ΝΔ, τρεις φορές λιγότερα χημικά. Και κουνάνε το δάκτυλο και λένε ψέματα και γράφουν ψέματα! Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν μια σοβαρή, δημοκρατική αστυνομία! Γιατί εμείς δουλεύουμε, ώστε σε σύντομο μέλλον, να μην χρειάζονται χημικά!».